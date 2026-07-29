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МЕНА: Президентът на Магадаскар ще направи официално посещение в Египет

Габриела Иванова
МЕНА: Президентът на Магадаскар ще направи официално посещение в Египет
МЕНА: Президентът на Магадаскар ще направи официално посещение в Египет
Снимка: БТА
Кайро,  
29.07.2026 23:29
 (БТА)

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси ще се срещне с мадагаскарския си колега Мадагаскар Микаел Рандрианирина, който ще направи официално посещение в Кайро, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.  

Двамата държавни ще обсъдят задълбочаването на сътрудничеството между Египет и Мадагаскар в редица области, сред които политиката, търговията и инвестициите. В програмата на срещата са включени и обсъждания на актуални регионални и международни въпроси от взаимен интерес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)

/НВ/

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