МЕНА: Президентът на Магадаскар ще направи официално посещение в Египет

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси ще се срещне с мадагаскарския си колега Мадагаскар Микаел Рандрианирина, който ще направи официално посещение в Кайро, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Двамата държавни ще обсъдят задълбочаването на сътрудничеството между Египет и Мадагаскар в редица области, сред които политиката, търговията и инвестициите. В програмата на срещата са включени и обсъждания на актуални регионални и международни въпроси от взаимен интерес.

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