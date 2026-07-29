Украински атаки с дронове са убили трима души в руската Белгородска област, обстрелван е и автобус, обявиха местните власти

Украински удари с дронове са убили най-малко трима души вчера в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи руското Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс. Ведомството осъди остро атаките.

Областните власти обявиха, че удари с безпилотни летателни апарати по търговски обект в село близо до границата е отнело живота на двама души. Още една жертва има при атака близо до Белгород.

Автобус е попаднал под обстрел в град Шебекино, до границата с Украйна. 18 от 19-те ранени пътници са били откарани в болница.

Москва обвинява Украйна в систематични удари по автобуси в различни руски области.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова последните удари говорят, че Украйна взима на прицел руския обществен транспорт с "маниакална последователност, отмъщавайки на обикновените хора за нарастващите си неуспехи на фронта".

Междувременно назначените от Москва власти в окупираните части от украинската Донецка област казаха, че вчера са били ранени петима души при "удар с дрон по автобус".

Русия обвини Украйна и за нападение миналия месец срещу рейс с беларуски деца, които са отивали на летен лагер. Тогава бе убита жена, а 6 деца бяха ранени, припомня Ройтерс.