Арагчи каза, че и Иран не търси ескалация на напрежението, но след украинския удар по кораб трябва да има компенсация за загубите

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи написа в социалната платформа Екс след телефонния разговор с украинския си колега Андрий Сибига, че Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украинския удар по ирански търговски кораб, предаде Ройтерс.

Арагчи потвърди, че Сибига го е уверил в непреднамереността на атаката и че Киев не е искал обстановката да се нагнетява.

"Иран също не търси ескалация, но трябва да е ясно, че всяка атака срещу нашите граждани или нашите интереси е неприемлива. Трябва да има компенсация за загубите", написа иранският първи дипломат в Екс.

В неделя рано сутринта Иран обвини Украйна, че предния ден е извършила атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк, а още един човек на борда е бил ранен.

Според иранската информационна агенция ИРНА, която цитира Министерството на външните работи на Ислямската република, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд.