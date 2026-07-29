Подробно търсене

Арагчи каза, че и Иран не търси ескалация на напрежението, но след украинския удар по кораб трябва да има компенсация за загубите

Иво Тасев
Арагчи каза, че и Иран не търси ескалация на напрежението, но след украинския удар по кораб трябва да има компенсация за загубите
Арагчи каза, че и Иран не търси ескалация на напрежението, но след украинския удар по кораб трябва да има компенсация за загубите
Външният министър на Иран Абас Арагчи говори по време на пресконференция в иракската столица Багдад, 28 юни 2026 г. Снимка: АП/Hadi Mizban
Техеран,  
29.07.2026 00:58
 (БТА)
Етикети

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи написа в социалната платформа Екс след телефонния разговор с украинския си колега Андрий Сибига, че Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украинския удар по ирански търговски кораб, предаде Ройтерс.

Арагчи потвърди, че Сибига го е уверил в непреднамереността на атаката и че Киев не е искал обстановката да се нагнетява.

"Иран също не търси ескалация, но трябва да е ясно, че всяка атака срещу нашите граждани или нашите интереси е неприемлива. Трябва да има компенсация за загубите", написа иранският първи дипломат в Екс.

В неделя рано сутринта Иран обвини Украйна, че предния ден е извършила атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк, а още един човек на борда е бил ранен.

Според иранската информационна агенция ИРНА, която цитира Министерството на външните работи на Ислямската република, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд.

/ИТ/

Свързани новини

28.07.2026 20:58

Украйна заяви, че е предупредила Иран да се въздържа от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия

Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи след осъждането от Ислямската република на украинската атака с дрон срещу неин кораб, и го е предупредил Техеран да се въздържа от всякакви действия за изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия, предаде Ройтерс.
26.07.2026 20:55

Иранският външен министър заяви, че украинската атака срещу ирански кораб "не може да остане без отговор"

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че украинската атака срещу ирански търговски кораб “не може да остане без отговор”, предаде Ройтерс. Арагчи написа в социалната мрежа Екс, че е казал това по време на разговори с върховната
26.07.2026 19:37

Иранският външен министър заяви, че украинската атака срещу ирански кораб "не може да остане без отговор"

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че украинската атака срещу ирански търговски кораб “не може да остане без отговор”, предаде Ройтерс. Арагчи написа в социалната мрежа Екс, че е казал това по време на разговори с върховната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:15 на 29.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация