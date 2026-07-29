Най-малко петима души са загинали при земетресението с магнитуд 7,1 в Япония, обявиха националната телевизия и Киодо

Най-малко пет са досега жертвите на земетресението, разлюляло вчера южния японски остров Кюшу, съобщи днес японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, цитирана и от Франс прес. Трусът бе с магнитуд 7,1.

Земетресението срути втория етаж на търговския център АЕОН (AEON Mall) в Кашима, предградие на Кумамото, оставяйки в капан стотици хора. Загиналите там са две жени, обявиха местните власти.

Телевизия Ен Ейч Кей съобщи, че срутването е станало след експлозия, за която се смята, че е била предизвикана от изтичане на газ в сградата вследствие на земетресението, пояснява Асошиейтед прес.

Най-малко 10 души са в неизвестност, съобщи службата за спешна помощ на префектура Кумамото. Според нея мащабът на щетите все още се проучва, докато спасителните операции продължават.

В префектура Кумамото има още три жертви. Едната е при срутване на къща, предаде японската информационна агенция Киодо.

Във фабриката на "Нипон пейпър индъстрис" (Nippon Paper Industries Co.) в Яцуширо, където се е срутил комин, 11 души са били заклещени под отломките, съобщи спешната служба на префектурата. Двама са били извадени изпод развалините без признаци на живот, уточни АП.

Японската Агенция за борба с пожарите и бедствията съобщи, че над 260 000 души са били посъветвани да се евакуират, повечето от тях в префектура Кумамото, но също и в съседната префектура Нагасаки.

Засегнатият район е на около 900 километра (540 мили) югозападно от столицата Токио.

Заемащата поста министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви пред журналисти, че има съобщения за щети по пътища, мостове и сгради, както и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари.