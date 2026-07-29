Подробно търсене

Най-малко петима души са загинали при земетресението с магнитуд 7,1 в Япония, обявиха националната телевизия и Киодо

Иво Тасев
Най-малко петима души са загинали при земетресението с магнитуд 7,1 в Япония, обявиха националната телевизия и Киодо
Най-малко петима души са загинали при земетресението с магнитуд 7,1 в Япония, обявиха националната телевизия и Киодо
Разрушения в търговския център АЕОН в предградието на японския град Кумамото - Кашима, след земетресението на 28 юли 2026 г. Снимка: Киодо чрез АП
Токио,  
29.07.2026 00:45
 (БТА)

Най-малко пет са досега жертвите на земетресението, разлюляло вчера южния японски остров Кюшу, съобщи днес японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, цитирана и от Франс прес. Трусът бе с магнитуд 7,1.

Земетресението срути втория етаж на търговския център АЕОН (AEON Mall) в Кашима, предградие на Кумамото, оставяйки в капан стотици хора. Загиналите там са две жени, обявиха местните власти.

Телевизия Ен Ейч Кей съобщи, че срутването е станало след експлозия, за която се смята, че е била предизвикана от изтичане на газ в сградата вследствие на земетресението, пояснява Асошиейтед прес.

Най-малко 10 души са в неизвестност, съобщи службата за спешна помощ на префектура Кумамото. Според нея мащабът на щетите все още се проучва, докато спасителните операции продължават.

В префектура Кумамото има още три жертви. Едната е при срутване на къща, предаде японската информационна агенция Киодо.

Във фабриката на "Нипон пейпър индъстрис" (Nippon Paper Industries Co.) в Яцуширо, където се е срутил комин, 11 души са били заклещени под отломките, съобщи спешната служба на префектурата. Двама са били извадени изпод развалините без признаци на живот, уточни АП.

Японската Агенция за борба с пожарите и бедствията съобщи, че над 260 000 души са били посъветвани да се евакуират, повечето от тях в префектура Кумамото, но също и в съседната префектура Нагасаки.

Засегнатият район е на около 900 километра (540 мили) югозападно от столицата Токио.

Заемащата поста министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви пред журналисти, че има съобщения за щети по пътища, мостове и сгради, както и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари.

 

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.07.2026 14:54

МААЕ: Няма щети по АЕЦ „Сендай“ след силното земетресение в Япония

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че няма данни за щети или проблеми с безопасността в японската атомна електроцентрала „Сендай“ след земетресението с магнитуд 7,1, разтърсило южната японска префектура Кумамото, предаде
28.07.2026 14:52

"Значителен брой" хора са загинали при срутване в търговски център след мощното земетресение в Япония, съобщиха местни медии

“Значителен брой” хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, разтърсило по-рано днес Югозападна Япония, съобщи телевизия ТБС, цитирана от Франс прес. На въпрос на АФП местната полиция отговори, че на този
28.07.2026 14:04

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония и доведе до прекъсване на електрозахранването и издаване на заповеди за евакуация

Земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, като доведе до прекъсване на електрозахранването на хиляди домакинства, затруднения в движението и издаването на заповеди за евакуация и предупреждения за вторични трусове, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:17 на 29.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация