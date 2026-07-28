Кейко Фухимори положи клетва като президент на Перу; заместник държавният секретар на САЩ присъства на церемонията

Кейко Фухимори положи клетва като президент на Перу днес, ставайки част от поредицата консервативни лидери в страни от Латинска Америка, на които заложиха избирателите, разочаровани от престъпността, слабия икономически растеж и политическата нестабилност, предаде Ройтерс.

Петдесет и една годишната дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори е първата перуанка на най-високия държавен пост.

Победата ѝ на балотажа през юни отбеляза завръщането на една от най-влиятелните и поляризиращи общественото мнение политически династии в Перу и постави кулминационната точка на личния ѝ пробив след три неуспешни опита на президентски избори.

„Поемам поста с твърдостта, необходима за управление на държавата, но също така и с емоционалната нагласа, необходима за изслушването на хората и за изцеряване на раните на нашия народ“, каза Фухимори в първото си обръщение като президент, призовавайки за помирение след оспорваната кампания, белязана от твърдения за манипулиране на вота.

„Трябва да имаме смелостта да се изправим пред реалността - без упойка, без грим и без полуистини“, посочи тя.

Фухимори ще бъде 10-ият президент на Перу от 2016 г. насам. Това бе бурно десетилетие, в което нито един лидер не успя да завърши петгодишния мандат, припомня Ройтерс.

Избирането ѝ разширява промяната надясно в Латинска Америка, като редица наскоро избрани лидери се застъпват за тесни връзки със САЩ и по-сурова политика спрямо престъпността.

Фухимори заяви, че има „значително пространство“ за сътрудничество с правителството на американския президент Доналд Тръмп и изрази интерес Перу да се присъедини към Щита на

Америките - регионална инициатива, предложена от Тръмп за борба с международната престъпност.

Вашингтон положи едни от най-големите си усилия от години насам за задълбочаване на връзките с Перу, основен производител на мед и стратегически природни суровини, който разполага с ключови пристанища на Тихия океан. Това е опит за противодействие на китайското влияние в тихоокеанския регион, посочва Ройтерс.

На днешната церемония по встъпването в длъжност на Фухимори в перуанската столица Лима присъства заместник държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау. Там бяха и президентите на Аржентина - Хавиер Милей, на Чили - Хосе Антонио Каст, и на Боливия - Родриго Пас.

Фухимори започна с промените в правителството още преди да положи клетва, като назначи вчера бившия член на Управителния съвет на перуанската централна банка Елмер Куба за министър на икономиката, а Карлос Еспа, бивш кандидат за президент, който е „работил за посолството на САЩ в Лима“, за министър на външните работи.

По време на речта си тя заяви, че наследява една държава, „тресяща се“ от несигурност, лошо управление и обществено недоверие, като същевременно обеща да намали ненужните разходи, да подобри бизнес климата и да повиши минималната работна заплата.

„Дойдох да предложа методика, дисциплина, упорита работа и ясен план за развитие“, отбеляза Кейко Фухимори, която победи на втория тур с малка разлика левия конгресмен Роберто Санчес в едни от най-оспорваните избори в съвременната история на Перу.