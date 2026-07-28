Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са прехванали дронове, насочени от територията на Ирак срещу нефтени съоръжения

Саудитска Арабия съобщи днес, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили няколко дрона, чиято цел са били нефтени съоръжения в Източната провинция на кралството (Аш Шаркия), предаде Ройтерс.

Говорителят на саудитското Министерство на отбраната Турки ал Малики заяви в социалната платформа Екс, че дроновете са дошли от територията на Ирак. Безпилотните летателни апарати са били насочени от "подкрепяни от Иран терористични групировки", отбеляза той.

Саудитска Арабия си запазва легитимното право да защити територията си и своите национални интереси, както и правото да отговори "в подобаващото време и на съответното място", посочи Малики.