Унгария иска да засили връзките си с германската провинция Бавария, обяви външният министър Анита Орбан

Новият външен министър на Унгария Анита Орбан заяви, че иска да засили отношенията с богатата германска федерална провинция Бавария, предаде ДПА.

Около 100 000 унгарци живеят към момента в провинцията, а баварските автомобилостроители Бе Ем Ве (BMW) и „Ауди" (Audi) са сред ключовите инвеститори в унгарската икономика, посочи Орбан в абатството Банц, където беше гост на лятната среща на парламентарната група на баварския консервативен Християнсоциален съюз (ХСС) в Бундестага.

Тя добави, че Унгария и Бавария не са конкуренти. Очаква се премиерът на Бавария Маркус Зьодер да направи ответно посещение в Будапеща в четвъртък.

Наред с възстановяването на демокрацията и върховенството на закона в Унгария, възраждането на икономиката е сред основните цели на новото правителство на министър-председателя Петер Мадяр, заяви външният министър.

По отношение на външната политика Унгария поддържа силни връзки с Европа. „Ние принадлежим към Европа, винаги сме принадлежали към Европа и обновяваме и разширяваме европейското и регионалното си сътрудничество“, подчерта Анита Орбан.

През 2015 г. парламентарната група на ХСС покани в абатството Банц тогавашния министър-председател на Унгария Виктор Орбан - противоречива фигура, която впоследствие загуби властта, отбелязва ДПА.

По онова време бежанската криза в Европа беше в разгара си, а настоящият председател на парламентарната група Александер Хофман впоследствие подчерта, че Виктор Орбан е бил поканен „в самото начало на своя мандат“, но не е бил канен впоследствие.