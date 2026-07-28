КАБАР: Киргизстан обсъди с Ислямската банка за развитие удължаване на проекта за мобилна диагностична клиника

Министърът на здравеопазването на Киргизстан Дамир Осмонов се срещна с делегация на Ислямската банка за развитие, водена от главния изпълнителен директор на Фондацията за хуманитарна помощ "Крал Абдула" Абдулазиз бин Фахад ал Анкари, съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Страните обсъдиха изпълнението на проекта за мобилна мултидиагностична клиника, реализиран от Фондация "Крал Абдула" с финансовата подкрепа на Ислямската банка за развитие и в партньорство с норвежката компания "Нормика Ей Ес" (Normeca AS).

Осмонов благодари на банката и на "Нормика Ей Ес" за успешното реализиране на проекта, който от старта си през ноември 2021 г. значително е подобрил достъпа до специализирана медицинска помощ за жителите на отдалечените и селските райони. До момента мобилната клиника е обслужила над 171 000 пациенти, като е извършила повече от 587 000 специализирани консултации и диагностични изследвания.

По думите на здравния министър мобилната мултидиагностична клиника се е превърнала в един от най-успешните здравни проекти в Киргизстан, предоставяйки безплатни прегледи при специалисти, съвременни диагностични изследвания и необходими лекарства.

Основен акцент в разговорите беше осигуряването на устойчивостта на проекта. Киргизстaн и Ислямската банка за развитие обсъдиха възможността финансирането му да бъде удължено с още две години.

Според Осмонов това ще гарантира непрекъснатата работа на мобилната клиника, ще запази достъпа на населението до специализирана медицинска помощ и ще позволи проектът постепенно да бъде поет от Министерството на здравеопазването без прекъсване на дейността му.

Представителите на Ислямската банка за развитие потвърдиха готовността си да продължат да развиват сътрудничеството с Киргизстан.

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