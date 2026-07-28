ВНА: Председателката на камбоджанското Национално събрание разговаря в Ханой с виетнамския си колега

Председателят на Националното събрание на Виетнам Чан Тхан Ман разговаря с председателката на Националното събрание (долната камара на парламента) на Камбоджа Хуон Судари, която е на официално посещение във Виетнам, предаде Виетнамската новинарска агенция ВНА.

Чан Тхан Ман заяви, че визитата ще допринесе за укрепване на взаимното доверие и задълбочаване на сътрудничеството между двата парламента, както и за изпълнението на договореностите, постигнати през февруари между ръководствата на Виетнам и Камбоджа по време на държавното посещение на генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия и виетнамски президент То Лам в Камбоджа.

Хуон Судари благодари за топлото посрещане и подчерта, че то е израз на традиционно добрите отношения между двете държави. Тя поздрави Виетнам за постигнатия всеобхватен напредък, изрази увереност, че страната ще изпълни своите дългосрочни цели за развитие, и отбеляза, че опитът на Виетнам в икономическите реформи и административната модернизация е ценен пример за Камбоджа.

Судари приветства Виетнам и за успешното произвеждане на изборите за 16-ия състав на Националното събрание и местните органи на властта за мандат 2026-2031 г., както и Чан Тхан Ман за преизбирането му начело на парламента.

По време на разговорите двете страни обмениха мнения по въпросите на социално-икономическото развитие и обсъдиха мерки за разширяване на двустранното сътрудничество. Те потвърдиха, че отдават първостепенно значение на отношенията между Виетнам и Камбоджа, като подчертаха ролята на парламентарното сътрудничество като важен канал за взаимодействие.

Двете страни се договориха да продължат да изпълняват договореностите, постигнати от държавните ръководства, и да засилят взаимните визити на парламентарни делегации.

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