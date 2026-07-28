Министърът на здравеопазването на Уганда обяви, че няма повече случаи на ебола в страната

Министърът на здравеопазването на Уганда обяви днес, че няма повече случаи на ебола в страната, предаде Ройтерс.

Той направи изявление след последната поява на случаи на хеморагичната болест в източноафриканската страна - съобщено бе за 20 заразени и за два смъртни случая.

„По време на този период министерството на здравеопазването установи постоянно наблюдение из цялата страна и няма засечени нови случаи на ебола“, заяви министърът на здравеопазването на Уганда Крис Барьомунси.

Междувременно, броят на заразените с ебола в съседната Демократична република Конго превиши 3000.