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Министърът на здравеопазването на Уганда обяви, че няма повече случаи на ебола в страната

Божидара Рондова (стажантка)
Министърът на здравеопазването на Уганда обяви, че няма повече случаи на ебола в страната
Министърът на здравеопазването на Уганда обяви, че няма повече случаи на ебола в страната
БТА
Кампала,  
28.07.2026 13:38
 (БТА)

Министърът на здравеопазването на Уганда обяви днес, че няма повече случаи на ебола в страната, предаде Ройтерс.

Той направи изявление след последната поява на случаи на хеморагичната болест в източноафриканската страна - съобщено бе за 20 заразени и за два смъртни случая.

„По време на този период министерството на здравеопазването установи постоянно наблюдение из цялата страна и няма засечени нови случаи на ебола“, заяви министърът на здравеопазването на Уганда Крис Барьомунси.

Междувременно, броят на заразените с ебола в съседната Демократична република Конго превиши 3000.

/БЗ/

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