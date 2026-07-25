Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, първото такова на ръководител на международната организация от 2009 г.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, предаде Франс прес, позовавайки се на сирийски държавни медии.

АФП отбелязва, че това е първата визита в Сирия на ръководител на международната организация след това на бившия генерален секретар на ООН Бан Ки-мун през 2009 г.

Министърът на външните работи на Сирия Асад аш Шибани посрещна Гутериш "и придружаващата го делегация на международното летище в Дамаск", съобщи държавната новинарска агенция САНА.

Очаква се по време на тридневното си посещение Гутериш да потвърди подкрепата си за за политическия преход в страната. По-късно той трябва да се срещне с президента на Сирия Ахмед аш Шараа, който свали бившия лидер Башар Асад през декември 2024 г., както и с представители на гражданското общество, на организации на жените и на различни общности. Гутериш се очаква да се срещне също така и с мироопазващите сили на ООН, разположени в буферната зона на Голанските възвишения от 1974 г. насам, според говорителя на ООН.