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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, първото такова на ръководител на международната организация от 2009 г.

Симеон Томов
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, първото такова на ръководител на международната организация от 2009 г.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, първото такова на ръководител на международната организация от 2009 г.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Снимка: АП/ Valentin Flauraud
Дамаск ,  
25.07.2026 08:48
 (БТА)
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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, предаде Франс прес, позовавайки се на сирийски държавни медии.

АФП отбелязва, че това е първата визита в Сирия на ръководител на международната организация след това на бившия генерален секретар на ООН Бан Ки-мун през 2009 г. 

Министърът на външните работи на Сирия Асад аш Шибани посрещна Гутериш "и придружаващата го делегация на международното летище в Дамаск", съобщи държавната новинарска агенция САНА. 

Очаква се по време на тридневното си посещение Гутериш да потвърди подкрепата си за за политическия преход в страната. По-късно той трябва да се срещне с президента на Сирия Ахмед аш Шараа, който свали бившия лидер Башар Асад през декември 2024 г., както и с представители на гражданското общество, на организации на жените и на различни общности. Гутериш се очаква да се срещне също така и с мироопазващите сили на ООН, разположени в буферната зона на Голанските възвишения от 1974 г. насам, според говорителя на ООН. 

 

 

/СТ/

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