Литва разследва случай, свързан с литовски гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Литовската прокуратура разследва литовски гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия чрез събиране на информация за военни обекти, оборудване и движение на войски, предаде Укринформ, позовавайки се на Главната прокуратура на страната.

Литовското национално радио и телевизия (LRT) съобщи, че Районната прокуратура във Вилнюс е започнала досъдебно производство, след като литовската Служба за държавна сигурност е получила разузнавателни данни, в които се посочва, че заподозреният е събирал информация, използвайки методи, характерни за руските разузнавателни служби.

Според Главната прокуратура заподозреният е установил контакт чрез "Телеграм" и, действайки по указания на поставени лица, свързани с руското разузнаване, е събирал информация за военната инфраструктура и движението на войски в Литва.

Следователите твърдят, че извършеното наблюдението, разрешено от съда, е разкрило, че заподозреният е снимал и е предоставял информация за батальон, част от Въоръжените сили на Литва, за компания, произвеждаща радарни системи, както и за движението на военна техника на летището във Вилнюс.

Освен това заподозреният е публикувал снимки на военна техника и самият той е предложил да събира подобна информация по време на пътуване до Белгия.

Прокуратурата заяви, че събраните до момента доказателства сочат, че заподозреният е действал умишлено с цел да съдейства на чужда държава и е осъзнавал, че информацията се предава на лице, което вероятно представлява Министерство на отбраната на Русия.

Съгласно Наказателния кодекс на Литва, събирането или предаването на държавни тайни или друг вид информация, представляваща интерес за чуждестранни разузнавателни служби, с действия в полза на друга страна или нейни представители, се наказва с лишаване от свободата от шест до петнадесет години.