Двама плувци бяха ухапани от риби в Италия, съобщават италиански медии

Двама плувци в морето в Италия се бяха ухапани от риби във водата при два отделни инцидента, станали в рамките на три дни в района на Чиленто, между Пиопи и Палинуро, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“.

И двамата мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба, което е наложило да им бъде оказана медицинска помощ на място.

Последният случай е регистриран в Палинуро, в района Салине, където 76-годишен мъж е получил рана на прасеца. Няколко дни по-рано в Пиопи 55-годишен швейцарски турист е бил спасен след подобно нараняване. В Палинуро пострадалият е успял сам да достигне брега, където спасителите на плажа са му оказали първа помощ до пристигането на медицински екип. След това той е бил транспортиран до спешен медицински център за необходимото лечение.

В Пиопи инцидентът отново е бил със швейцарския турист, който също е получил дълбока рана на прасеца, придружена със значителна кръвозагуба. Тъй като мъжът приема антикоагуланти, той е бил откаран в болница за необходимото лечение.

Все още не е установено каква риба е причинил тежките ухапвания. Сред разглежданите хипотези може да става дума за тропически видове, които все по-често се срещат и в Средиземно море.

, станали в рамките на три дни в района на Чиленто, между Пиопи и Палинуро, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“.

И двамата мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба, което е наложило да им бъде оказана медицинска помощ на място.

Последният случай е регистриран в Палинуро, в района Салине, където 76-годишен мъж е получил рана на прасеца. Няколко дни по-рано в Пиопи 55-годишен швейцарски турист е бил спасен след подобно нараняване. В Палинуро пострадалият е успял сам да достигне брега, където спасителите на плажа са му оказали първа помощ до пристигането на медицински екип. След това той е бил транспортиран до спешен медицински център за необходимото лечение. В Пиопи швейцарският турист, който също е получил дълбока рана на прасеца, придружена със значителна кръвозагуба, е приемал антикоагуланти и е бил откаран в болница за необходимото лечение.

Все още не е установено каква риба е причинил тежките ухапвания. Сред разглежданите хипотези е тази, че може да става дума за тропически видове, които все по-често се срещат и в Средиземно море.