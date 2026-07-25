Привърженици на Мадуро изгориха в Каракас знамената на САЩ и Израел

Около стотина привърженици на Николас Мадуро изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“ в центъра на венецуелската столица Каракас, като скандираха лозунги срещу САЩ, предаде Франс прес.

Демонстрантите също така стъпкаха снимки на Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, скандирайки „Грингос, вървете си у дома!“ и „Това не е помощ, а окупация“ – препратка към американската помощ, предоставена след двойното земетресение във Венецуела преди месец.

След залавянето на Мадуро по време на американска операция в Каракас Тръмп редовно заявява, че контролира Венецуела и временно изпълняващата длъжността президентка на страната Делси Родригес.