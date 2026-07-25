Перу и Венецуела ще започнат постепенен процес за пълно възстановяване на двустранните си отношения

Перу и Венецуела обявиха в съвместно изявление, че ще започнат „постепенен процес за пълно възстановяване на двустранните си отношения“, прекъснати от юли 2024 г. след оспорваното преизбиране на Николас Мадуро за президент, предаде Франс прес.

„На първи етап двете държави се споразумяха да възстановят консулските отношения – първа мярка към пълното възобновяване на двустранните връзки“, се посочва в общото съобщение, разпространено от външните министерства на двете страни.

През юли 2024 г. Перу, тогава управлявано от Дина Болуарте (2022–2024 г.), стана първата държава, която призна опозиционния кандидат Едмундо Гонсалес Урутия за „легитимно избран“ президент на Венецуела. Това накара Каракас да прекъсне дипломатическите си отношения с Лима. „Няма да бъдем съучастници в изборна измама“, заяви тогава Болуарте.

Оттогава Николас Мадуро беше заловен в началото на януари по време на американска военна операция в Каракас, а съдебният процес срещу него в САЩ ще започне на 1 юни 2027 г.

На Мадуро са повдигнати четири обвинения, включително за наркотероризъм, а съпругата му Силия Флорес е изправена пред три обвинения. И двамата отхвърлят обвиненията срещу тях.

След Колумбия, Перу е основната държава, приела венецуелски мигранти, избягали от страната си. От общо около 7 милиона венецуелци, напуснали родината си, приблизително 1,6 милиона се намират в Перу.

Този нов етап в отношенията между двете страни бе обявен броени днес преди встъпването в длъжност на новоизбраната дясна президентка на Перу Кейко Фухимори, която ще наследи временно изпълняващия длъжността президент Хосе Мария Балкасар.

„Твърдата воля за сътрудничество и интеграция между нашите държави се основава на историческите връзки на приятелство и латиноамериканска солидарност, които обединяват Перу и Венецуела“, се посочва в съвместното изявление на двете страни.