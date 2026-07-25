Тръмп заяви, че ще наложи мита на Канада заради дима от горските пожари

site.btaТръмп заяви, че ще наложи мита на Канада заради дима от горските пожари
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита на Канада като ответна мярка заради дима от горските пожари, който се е разпространил на територията на САЩ, предаде Ройтерс.
Пожари бушуват в Канада вече от повече от седмица и димът достигна до САЩ още в уикенда на финала на Мондиала.
Тогава Тръмп за първи път заплаши Канада с мита заради този проблем.
/ГГ/
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