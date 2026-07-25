Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да продължи работата по гражданското ядрено споразумение със Саудитска Арабия, ако Рияд не се съгласи да нормализира отношенията си с Израел в рамките на Авраамовите споразумения, предаде Ройтерс.

Тръмп предупреди това и вчера, когато стана ясно, че е е договорено подобно партньорство между Рияд и Вашингтон.

Авраамовите споразумения са серия от договорености за нормализиране на отношенията между Израел и няколко арабски държави, започнати през 2020 г. Саудитска Арабия все още не се е присъединила към в тях.