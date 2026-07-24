Тръмп заяви, че иранските лидери стават все по-сериозни в дискусиите, но това не означава, че Техеран е готов все още за сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските лидери стават все по-сериозни в дискусиите, за да се сложи край на конфликта, предаде Франс прес.

„Мисля, че те стават все по-сериозни с течение на дните, може би по очевидна причина“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни обаче, че това, че иранските лидери стават все по-сериозни в хода на разговорите, не означава, че Техеран е готов все още за сделка, допълва Ройтерс. "Ще видим какво ще се случи“, заключи Тръмп.

По-рано тази вечер в пост в Трут соушъл той предупреди Русия и Китай да не се месят в конфликта в Иран. Ако се намесят "това би било много лошо за тях", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс. Но той изрази надежда, че двете страни няма да го направят.

Тръмп също така заяви, че все още не е взел решение по въпроса относно разпореждане на мащабни бомбардировки по Иран, предаде Франс прес.

Той каза, че пред Иран има избор дали да сключи споразумение с Вашингтон или да се изправи пред „едно много лошо ниво“ на бомбардировки. Тези предупреждения бяха отправени след две седмици на ежедневни удари, които превърнаха в невалидно споразумението за прекратяване на огъня между двете страни в конфликта.

Войната в Иран, която трябваше да продължи само няколко седмици, скоро ще прехвърли пет месеца. Конфликтът тегне в САЩ върху популярността на Републиканската партия на Тръмп преди парламентарните избори през ноември – един вот, чийто залог е огромен за втората половина от втория мандат на президента, отбелязва Ройтерс

Според „Аксиос“ Тръмп планирал масирана атака по Иран. Според „Ню Йорк таймс“ заседание по въпроса се е провело между Тръмп и неговите съветници в петък сутринта източноамериканско време.