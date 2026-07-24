Саудитски кораб е с леки повреди след атака в Червено море, САЩ са нанесли удар по танкер в Оманския залив, опитващ се да наруши блокадата

Саудитският кораб „Ен Си Си МАСА“ е получил леки повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море днес, съобщиха саудитската държавна информационна агенция СПА и Ройтерс, като се позоваха на официален източник от Главната транспортна администрация.

След извършените проверки, които са потвърдили, че корабът и неговият екипаж са в безопасност, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация.

Същевременно иранската агенция ФАРС съобщава, че американски удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив е убил двама членове на екипажа и е повредил машинното отделение, което е извадило кораба от строя. Според ФАРС САЩ са смятали, че танкерът е превозвал ирански газ.

Американските военни съобщиха на свой ред, че са открили огън по още един търговски кораб, който се е опитал да наруши наложената от САЩ блокада на иранските пристанища, предаде Асошиейтед прес.

Американските сили са извели от строя танкера +Ем Ти Лавин“ в Оманския залив, след като корабът е направил поне четири опита да премине през блокадата, заяви пред Асошиейтед прес говорителят на Централното командване на САЩ капитан Тим Хокинс. Той подчерта, че екипажът на кораба е бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. След това американските военни са открили огън по машинното отделение на плавателния съд.

Това е вторият търговски кораб, който е изведен от строя, откакто американските военни възстановиха блокадата. От Централното командване на САЩ допълниха, че досега са пренасочили и 12 други плавателни съда.