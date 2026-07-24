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ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради атаката срещу Славянск, заяви Кая Калас

Николай Велев
ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради атаката срещу Славянск, заяви Кая Калас
ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради атаката срещу Славянск, заяви Кая Калас
Знамето на Украйна пред сградата на Европейската комисия в Брюксел. Снимка: АП/Вирджиния Майо
Брюксел ,  
24.07.2026 20:16
 (БТА)
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ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу украинския град Славянск и щетите по сградата на латвийското консулство, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

Калас добави, че ще предложи нови санкции срещу руската военна промишленост.

„Безразборните руски атаки срещу Киев и други области водят до цивилни жертви умишлено, а не по случайност“, написа Калас в социалната мрежа Екс. „Ударът по Почетното латвийско консулство в Славянск подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа“, отбеляза тя.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск.

„Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в Екс. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.  

По-рано днес украинските власти съобщиха, че при руски удар балистична ракета по военен полигон в Киевска област са били убити най-малко 10 души и 100 са били ранени.

Русия също така атакува Славянск с планиращи бомби, като петима души бяха убити и 9 бяха ранени.

Укринформ предаде, че днес силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали една балистична ракета „Искандер-М/С-400“. Освен това във въздушното пространство на Украйна са били засечени над 90 вражески атакуващи дрона, над една трета от които са били с реактивни двигатели.

Към 16:30 ч. местно (и българско време) украинските противовъздушни сили бяха свалили или неутрализирали 81 вражески безпилотни летателни апарата, пише в изявление на украинските ВВС. Те призоваха гражданите да не пренебрегват мерките за безопасност, да следят актуалната информация от официални източници и да се укриват при обявяване на въздушна тревога, особено когато има заплаха от удари с балистични ракети.

 

/ВС/

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