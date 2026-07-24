Подробно търсене

ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив по искане на САЩ

Валерия Динкова
ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив по искане на САЩ
ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив по искане на САЩ
Илюстративна снимка на Ормузкия проток от страната на Оман. (AP Photo)
Брюксел,  
24.07.2026 20:05
 (БТА)

ЕС реши сателитните изображения от програмата „Коперник“, обхващащи част от Оманския залив, да се публикуват с 24-часово закъснение по искане на САЩ, които на 7 юли възобновиха военните действия срещу Иран, става ясно от решение, поместено в Официалния вестник на ЕС и цитирано от Франс прес.

На 26 май 2026 г. американските власти поискаха от върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас да отложи с едно денонощие публикуването на данните от сателитите "Сентинел-1" и "Сентинел-2", покриващи географския район на Оманския залив.

В решение от 13 юли Съветът на ЕС сметна за "необходимо" да отложи публикуването на тези изображения, "за да се гарантира, че те не се използват от трети държави или недържавни субекти по начин, който би могъл да представлява заплаха за интересите на Съюза и неговите държави членки в региона или за тези на техните съюзници“.

Засегнатият от това решение район отговаря на частта от Оманския залив, където САЩ наложиха морска блокада на Иран, уточнява АФП.

 

/ВС/

Свързани новини

23.07.2026 16:37

Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хуси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хуси, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс. В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи,
23.07.2026 15:42

ЕС призова хусите да преустановят атаките си в Червено море

Проиранската бунтовническа групировка на хусите в Йемен трябва да преустанови всякакви действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, заяви днес върховният представител на ЕС по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.
23.07.2026 01:44

Хусите заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера

Йеменските бунтовници хуси тази нощ заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че е че е получила сигнал за инцидент в Червено море, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:27 на 24.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация