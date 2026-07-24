ПАП: Полската прокуратура поиска от парламента да разреши ареста на бивш зам.-министър на правосъдието

site.btaПАП: Полската прокуратура поиска от парламента да разреши ареста на бивш зам.-министър на правосъдието
Министърът на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек поиска от Сейма, долната камара на парламента, да разреши ареста на депутата Михал Вош, бивш заместник-министър на правосъдието, след като той е игнорирал призовките на прокуратурата, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
Прокурорите искат да разпитат Вош по дело, свързано със злоупотреба с власт за времето, когато е бил зам.-министър на правосъдието – 2017 – 2018 г., в социалконсервативното правителство на „Право и справедливост“ (ПиС) и отговаряше за управлението на затворите в Полша.
Журек иска той да бъде арестуван, за което се нуждае от парламентарно одобрение.
Анна Адамяк, говорителка на главния прокурор, заяви, че Регионалната прокуратура в Познан „е събрала достатъчно доказателства, обосноваващи подозрението, че Михал Вош е извършил престъпление, състоящо се в превишаване на правомощията му и неизпълнение на служебните му задължения“ като държавен служител, докато е бил зам.-министър на правосъдието и е ръководил работата на затворническата служба.
През февруари Журек поиска от Сейма да снеме парламентарния имунитет на Вош, а през май депутатът доброволно се отказа от привилегията за целите на разследването.
Въпреки това, каза Адамяк, прокурорите досега са го призовавали четири пъти.
„Михал Вош не се е отзовал на нито една от тези призовки“, посочиха те.
Прокурорите смятат само първото отсъствие за оправдано.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)
/ВС/
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