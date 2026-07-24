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ПАП: Полската прокуратура поиска от парламента да разреши ареста на бивш зам.-министър на правосъдието

Александър Евстатиев
ПАП: Полската прокуратура поиска от парламента да разреши ареста на бивш зам.-министър на правосъдието
ПАП: Полската прокуратура поиска от парламента да разреши ареста на бивш зам.-министър на правосъдието
Министърът на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек. Снимка: ПАП
Варшава,  
24.07.2026 20:11
 (БТА)

Министърът на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек поиска от Сейма, долната камара на парламента, да разреши ареста на депутата Михал Вош, бивш заместник-министър на правосъдието, след като той е игнорирал призовките на прокуратурата, предаде Полската агенция по печата (ПАП). 

Прокурорите искат да разпитат Вош по дело, свързано със злоупотреба с власт за времето, когато е бил зам.-министър на правосъдието – 2017 – 2018 г., в социалконсервативното правителство на „Право и справедливост“ (ПиС) и отговаряше за управлението на затворите в Полша.

Журек иска той да бъде арестуван, за което се нуждае от парламентарно одобрение. 

Анна Адамяк, говорителка на главния прокурор, заяви, че Регионалната прокуратура в Познан „е събрала достатъчно доказателства, обосноваващи подозрението, че Михал Вош е извършил престъпление, състоящо се в превишаване на правомощията му и неизпълнение на служебните му задължения“ като държавен служител, докато е бил зам.-министър на правосъдието и е ръководил работата на затворническата служба.

През февруари Журек поиска от Сейма да снеме парламентарния имунитет на Вош, а през май депутатът доброволно се отказа от привилегията за целите на разследването.

Въпреки това, каза Адамяк, прокурорите досега са го призовавали четири пъти. 

„Михал Вош не се е отзовал на нито една от тези призовки“, посочиха те. 

Прокурорите смятат само първото отсъствие за оправдано.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/ВС/

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