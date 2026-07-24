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Тръмп предупреди Китай и Русия да не се намесват във войната в Иран

Владимир Арангелов
Тръмп предупреди Китай и Русия да не се намесват във войната в Иран
Тръмп предупреди Китай и Русия да не се намесват във войната в Иран
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
24.07.2026 19:37
 (БТА)
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не смята, че Китай или Русия участват в конфликта в Иран, но предупреди, че ако се намесят "това би било много лошо за тях", предаде Ройтерс.

"Президентът Си, по време на нашата неотдавнашна среща в Пекин, Китай, ми каза, че няма, при никакви обстоятелства, да предоставя или да продава оръжия на Ислямска република Иран – и това изявление включваше китайските компании", написа Тръмп в Трут Соушъл.

Американският президент каза още, че руският президент Владимир Путин също му е казал, че няма да продава оръжия на Иран и заяви, че вярва, че Русия и Китай не участват в конфликта в Иран.

"Ако го направят, това ще бъде много лошо за тях, със сигурност не би било в техен интерес", написа Тръмп.

САЩ и Иран воюват, откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари през февруари и убиха високопоставени ирански официални представители, включително върховния лидер.

Според четири източника на Ройтерс, запознати с американска разузнавателна информация, иранските удари по цели на ЦРУ в Залива в началото на войната са накарали американското разузнаване да провери дали Русия не помага на Иран с информация или технологии за дронове. Кремъл вчера отказа да коментира темата.

САЩ неотдавна наложиха санкции на физически лица и компании от Русия и Китай, които според тях помагат на Техеран да купува оръжия.

 

/ВС/

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