Най-малко 7 души бяха убити при сблъсък между палестинци и заселници на окупирания Западен бряг

Най-малко седем души бяха убити при въоръжен инцидент на окупирания от Израел Западен бряг, предаде ДПА.

Израелската армия днес заяви, че се подготвя мащабна военна операция в окупираната територия и че е наложила комендантски час. Изявлението бе направено след среща между израелския премиер Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, началника на генералния щаб Еял Замир и шефа на израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет“ Давид Зини.

Ситуацията на Западния бряг се влоши след организираното от „Хамас“ клане в Южен Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа. По данни на палестинското Министерство на здравеопазването оттогава при израелски военни операции, въоръжени сблъсъци и палестински атаки на Западния бряг са били убити 1100 палестинци. Увеличи се и насилието срещу палестинци, упражнявано от радикални израелски заселници.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) многократно бяха обвинявани, че не действат достатъчно решително срещу агресивните израелски заселници.

Версията на израелската армия за днешния инцидент се различава от тази на палестинските власти.

Палестинското Министерство на здравеопазването днес съобщи, че тази сутрин най-малко петима палестинци са били убити, а трима са били тежко ранени при нападение на израелски заселници срещу град Тал близо до Наблус в северната част на Западния бряг. Палестинските жители сами са се защитавали от нападателите. Здравното ведомство добави, че малко по-късно в града са пристигнали израелски войници, които са застреляли няколко палестинци. Сред ранените при стрелбата има и няколко израелски заселници.

Израелски медии съобщиха за един убит израелски гражданин. Говорител на ЦАХАЛ написа в Екс, че израелски туристи са били нападнати близо до израелски аванпост, наречен „Ферма Гилад“. Нападателите са откраднали оръжие от служители по сигурността и са открили огън по израелците. Няколко ранени са били хоспитализирани, добавя говорителят на ЦАХАЛ. В изявлението на израелската армия в Екс се посочва, че е бил убит един офицер и един член на силите за гражданска отбрана.

ДПА отбелязва, че информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.

Палестинското Министерство на здравеопазването призова международната общност да вземе мерки срещу упражняваното от израелските заселници насилие, включително санкции срещу физически лица и бойкот на селскостопански стоки, произвеждани от заселници.

Сигурността е централен въпрос в Израел, особено след началото предизборната кампания пред насрочения за октомври вот за парламент. Израелският крайнодесен министър на сигурността Итамар Бен-Гвир призова в социалната мрежа Екс да бъдат разрушавани домовете на „терористи и техните поддръжници“, което на практика се случва в ивицата Газа.

Израелският аванпост „Фермата Гилад“ е построен през 2002 г. През 2018 г. израелското правителство го обяви за напълно законно селище. Съгласно общоприетото тълкуване на международното право всички аванпостове и селища на окупирания палестински Западен бряг са незаконни.