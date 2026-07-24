Жена и дете пострадаха в резултат на атака с ракети и дронове тази нощ в Одеска област, съобщи областният управител

Жена и дете пострадаха тази нощ в резултат на нападение с ракети и дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

На ранените е оказана медицинска помощ, посочва в съобщението си Кипер.

През нощта Одеска област за пореден път бе атакувана с ракети и дронове, вследствие на което са нанесени щети на жилищна и промишлена инфраструктура, уточни областният управител.

"Разрушения има в жилищни сгради, както и на територия на предприятие. Избухналите пожари са потушени от огнеборците", информира още Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа група според официалното преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровски район.