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Жена и дете пострадаха в резултат на атака с ракети и дронове тази нощ в Одеска област, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Жена и дете пострадаха в резултат на атака с ракети и дронове тази нощ в Одеска област, съобщи областният управител
Жена и дете пострадаха в резултат на атака с ракети и дронове тази нощ в Одеска област, съобщи областният управител
Местни жители сред разрушения, причинени от руска атака с дронове в град Одеса, Украйна, 21 юли 2026 г. Снимка: Michael Shtekel/АП
Одеса,  
24.07.2026 11:55
 (БТА)
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Жена и дете пострадаха тази нощ в резултат на нападение с ракети и дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

На ранените е оказана медицинска помощ, посочва в съобщението си Кипер.

През нощта Одеска област за пореден път бе атакувана с ракети и дронове, вследствие на което са нанесени щети на жилищна и промишлена инфраструктура, уточни областният управител.

"Разрушения има в жилищни сгради, както и на територия на предприятие. Избухналите пожари са потушени от огнеборците", информира още Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа група според официалното преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровски район.

 

/ДИ/

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