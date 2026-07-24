Германският канцлер Фридрих Мерц обяви мащабни промени в състава на кабинета и ръководството на партията си, след като лидерът на парламентарната група на консерваторите Йенс Шпан подаде оставка заради спор, свързан със сурогатното майчинство, предаде ДПА.

Промените са по-мащабни, отколкото мнозина очакваха, и бележат сериозно преструктуриране както на федералното правителство, така и на ръководството на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц.

Шпан подаде оставка, след като стана ясно, че той и партньорът му са имали дете чрез сурогатно майчинство в САЩ. Тази практика е незаконна в Германия. Канцлерът вече беше обявил в сряда, че Торстен Фрай, напускащият ръководител на канцеларията, ще наследи Шпан като лидер на парламентарната група.

В изявление днес в Берлин канцлерът заяви, че досегашната министърка на здравеопазването Нина Варкен ще поеме поста на ръководител на канцеларията, заменяйки Фрай. Варкен ще бъде първата жена, заемала поста на шеф на канцеларията в следвоенна Германия.

Мерц потвърди също, че генералният секретар на ХДС Карстен Линеман ще стане новият министър на здравеопазването.

Канцлерът заяви, че „ще има и други промени“.

Според източници на ДПА и други германски медии се очаква министърът на транспорта Патрик Шнидер да напусне поста си.

Междувременно в. „Билд“ съобщи днес, че Мерц вече го е освободил от длъжност заради недоволството от състоянието на железопътната мрежа в страната и лошото състояние на инфраструктурата. Шнидер, който встъпи в длъжност през май 2025 г., беше разкритикуван през септември, когато заяви, че не разполагал с достатъчно средства за нови мостове и инфраструктурни проекти въпреки големия си бюджет.

Очаква се наследник на Шнидер да бъде депутата от ХДС и одитор от Гьотинген Фриц Гюнцлер, съобщи изданието, като се позова на източници, близки до консерваторите. Гюнцлер е и политик, който е член на Бундестага от 2013 г. В парламента той е член на Финансовата комисия.

Ройтерс тази сутрин не успя да се свърже с канцеларията на Мерц или с министерството на транспорта за коментар.