Един израелец и четирима палестинци бяха убити при сблъсъци на Западния бряг, заявиха израелските и палестинските власти

Един израелец и четирима палестинци бяха убити днес при сблъсъци на Западния бряг, предадоха Франс прес и Ройтрес, като се позоваха на израелските спасителни служби и на палестинското министерство на здравеопазването.

Палестинското министерство съобщи за четирима убити и четирима ранени, от които трима тежко, при стрелба в град Тал, югозападно от град Наблус.

Израелската армия заяви, че израелски цивилни са били атакувани, след което армията е отвърнала на нападателите. Убит е един израелец и двама са ранени.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че ще действа твърдо след смъртта на израелец на Западния бряг. "Ще действаме решително срещу терористите и техните покровители", се казва в изявление на Нетаняху, разпространено от канцеларията му. В него се посочва също, че Нетаняху ще проведе заседание с представители на силите за сигурност, за да обсъди какъв да бъде отговорът на Израел на смъртоносния атентат на Западния бряг.