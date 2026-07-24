Тринидад и Тобаго освободи бизнесмен и съпругата му, задържани по подозрение в заговор срещу министър-председателката на страната

Бизнесменът от Тринидад и Тобаго Доминик Хадид и съпругата му Женевиев бяха освободени снощи от затвора, след като бяха задържани в продължение на почти един месец без да им бъдат повдигнати обвинения по подозрение, че са участвали в заговор за убийството на министър-председателката Камла Персад-Бисесар и други висши правителствени служители, предаде Ройтерс.

Случаят привлече вниманието на цялата страна, като предизвика опасения сред опозиционни фигури и защитници на гражданските права относно използването на правомощията, приети в рамките на обявеното през март извънредно положение в карибската държава за борба с организираната престъпност.

Хадид, един от най-известните бизнесмени в Тринидад и Тобаго, бе обвинен в заговор за убийството на министър-председателката, генералния прокурор и други членове на правителството.

Бизнесменът, който е собственик на местната компания за бутилирана вода „Блу уотърс“ (Blue Waters), и съпругата му отрекоха обвиненията, като заявиха в съдебните документи, че задържането им е било политически мотивирано.