САЩ обявиха мита върху вноса от 60 търговски партньори, които не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд

Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд, предаде ДПА.

Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи Службата на търговския представител на САЩ.

Допълнителните мита ще се прилагат за по-голямата част от вноса от съответните търговски партньори, считано от 00:01 ч. източноамериканско време днес (04:01 ч. по Гринуич).

Стоките, които вече са натоварени на кораби, намират се в последния етап от пътуването си и са с оформени митнически документи преди 28 юли, ще бъдат изключени от мерките.

„Търговските партньори, които са поели ангажимент да приемат и ефективно да прилагат забрана за внос на стоки, произведени чрез принудителен труд, ще подлежат на 10-процентно мито, а търговските партньори, които не са приели такава забрана, ще подлежат на 12,5-процентно мито“, се казва в изявлението.