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Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана отново е прехванала ракети и дронове, изстреляни от Иран

Светослав Танчев
Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана отново е прехванала ракети и дронове, изстреляни от Иран
Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана отново е прехванала ракети и дронове, изстреляни от Иран
Петролната рафинерия "Мина ал Ахмади" в Кувейт. (AP Photo, File)
Кувейт,  
24.07.2026 00:57
 (БТА)
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Въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че снощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран, предаде ДПА.

Всички звуци от експлозии са били резултат от тези прехващания, казаха кувейтските военни в изявление в социалната платформа Екс, като призоваха населението да следва инструкциите за безопасност и гражданска отбрана.

Иранската новинарска агенция Тасним, която е близка до елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че целта е била военна база, използвана от ВВС на САЩ.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници, отбелязва ДПА.

Кувейт е сред държавите от Персийския залив, които са най-силно засегнати от иранските контраатаки в последно време, както отбелязаха в съвместно изявление вчера страните членки на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) и Йордания.

Те осъдиха иранските удари, които според тях са били насочени също срещу цивилни и гражданска инфраструктура, като например инсталации за обезсоляване на вода и летища.

В състава на ССЗ влизат Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

/СХТ/

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