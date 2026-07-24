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Десетки хора бяха ранени при руски удари по градове в източна Украйна

Светослав Танчев
Десетки хора бяха ранени при руски удари по градове в източна Украйна
Десетки хора бяха ранени при руски удари по градове в източна Украйна
Пожарникари се опитват да изгасят пожар в жилищна сграда след руски въздушен удар с управляеми бомби по украинския град Запорожие, 21 юли 2026 г. (AP Photo/Kateryna Klochko)
Киев,  
24.07.2026 00:23
 (БТА)
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При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в Източна Украйна, съобщиха официални украински представители, цитирани от Ройтерс.

Пет управляеми бомби удариха вчера жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове.

Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия седем месеца след руската инвазия през февруари 2022 г., въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Ройтерс.

В Славянск, един от градовете „крепости“, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на седем жилищни сгради, съобщи снощи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм.

На снимки от мястото на руската атака се вижда жилищна сграда, от която цяла секция се е срутила.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Както Русия, така и Украйна отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.

/СХТ/

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