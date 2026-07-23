Испанският парламент отхвърли плана за разходите на правителството за 2027 г.

Конгресът на депутатите (долната камара на парламента) на Испания отхвърли днес предложената от правителството рамка за разходите за 2027 г., нанасяйки нов удар по усилията му да одобри държавен бюджет преди края на законодателния мандат през следващата година, предаде Ройтерс.

Предложението беше отхвърлено със 166 гласа „за“ срещу 176 „против“ и 5 „въздържали се“.

Испания не е приемала нов бюджет от 2023 г. насам, тъй като коалицията на малцинството не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент.

Вместо това страната продължава да използва бюджета от 2023 г. вече три поредни години.