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Испанският парламент отхвърли плана за разходите на правителството за 2027 г.

Светослав Танчев
Испанският парламент отхвърли плана за разходите на правителството за 2027 г.
Испанският парламент отхвърли плана за разходите на правителството за 2027 г.
Испанският премиер Педро Санчес говори пред парламента в Мадрид, 9 юли 2025 г. (AP Photo/Bernat Armangue)
Мадрид,  
23.07.2026 23:36
 (БТА)

Конгресът на депутатите (долната камара на парламента) на Испания отхвърли днес предложената от правителството рамка за разходите за 2027 г., нанасяйки нов удар по усилията му да одобри държавен бюджет преди края на законодателния мандат през следващата година, предаде Ройтерс.

Предложението беше отхвърлено със 166 гласа „за“ срещу 176 „против“ и 5 „въздържали се“.

Испания не е приемала нов бюджет от 2023 г. насам, тъй като коалицията на малцинството не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент.

Вместо това страната продължава да използва бюджета от 2023 г. вече три поредни години.

/СХТ/

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