Най-малко 14 души са ранени при руски бомбардировки на жилищен квартал в украинския град Славянск

Най-малко 14 души са ранени в град Славянск в Източна Украйна при руска въздушна атака с планиращи бомби, като при удара са били повредени 7 жилищни блока, съобщи тази вечер в Телеграм началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, цитиран от ДПА.

Филашкин написа, че две планиращи бомби са ударили жилищен квартал на граничния град.

Градовете Славянск и Краматорск са „последният голям отбранителен пояс, който украинските сили държат в Донецка област, отбелязва ДПА.

Русия, която води мащабна война в Украйна от над четири години, иска пълното тегляне на украинските войски от Донецка област като условие за започването на мирни преговори.