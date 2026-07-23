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Най-малко 14 души са ранени при руски бомбардировки на жилищен квартал в украинския град Славянск

Светослав Танчев
Най-малко 14 души са ранени при руски бомбардировки на жилищен квартал в украинския град Славянск
Най-малко 14 души са ранени при руски бомбардировки на жилищен квартал в украинския град Славянск
Местен жител оглежда разрушена промишлена сграда, заобиколена от частни къщи, след руско въздушно нападение с ракети срещу източния украински град Славянск. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
Киев,  
23.07.2026 23:17
 (БТА)
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Най-малко 14 души са ранени в град Славянск в Източна Украйна при руска въздушна атака с планиращи бомби, като при удара са били повредени 7 жилищни блока, съобщи тази вечер в Телеграм началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, цитиран от ДПА.

Филашкин написа, че две планиращи бомби са ударили жилищен квартал на граничния град.

Градовете Славянск и Краматорск са „последният голям отбранителен пояс, който украинските сили държат в Донецка област, отбелязва ДПА.

Русия, която води мащабна война в Украйна от над четири години, иска пълното тегляне на украинските войски от Донецка област като условие за започването на мирни преговори.

/СХТ/

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