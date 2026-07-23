ЕС включи 218 лица и предприятия в най-големия досега санкционен пакет срещу Русия, заяви Кая Калас

Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.