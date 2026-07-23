АПП: Премиерът на Пакистан призова за национална иновационна екосистема за развитие на роботиката

site.btaАПП: Премиерът на Пакистан призова за национална иновационна екосистема за развитие на роботиката
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф призова всички заинтересовани страни да станат част от единна национална иновационна екосистема, подчертавайки необходимостта от развитие на местни знания и технологии, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.
В реч на церемонията по откриването на изложението ЕКСПО 2026 в Исламабад, посветено на роботиката и автономните системи, премиерът заяви, че Пакистан трябва да прегърне технологичната революция, като същевременно гарантира, че ползите от нея достигат до всеки сегмент от обществото.
„Нека нашите университети, научноизследователски и развойни центрове, стартъп компании, индустрии и фермери станат част от една национална иновационна екосистема, като гарантират, че знанията зад тези технологии са местни, притежавани и непрекъснато усъвършенствани в Пакистан“, каза той.
Шариф подчерта, че революцията в роботиката и автономните системи не трябва да остава ограничена до развитите икономики, големите корпорации или големите градове.
Вместо това, отбеляза той, тя трябва да се превърне в катализатор за приобщаващ растеж, като подобри живота на фермерите, малките предприятия, жените и младите иноватори, както и общностите в неравностойно положение в Пакистан и Глобалния Юг.
Като посочи бързото развитие на нововъзникващите технологии, Шариф заяви, че нарастващата им мощ поставя също така по-голяма отговорност върху правителствата и заинтересованите страни.
„Трябва да установим ясни регулаторни и етични рамки, за да гарантираме, че автономните системи са безопасни, сигурни, прозрачни и винаги са в полза на човечеството“, каза той.
Премиерът на Пакистан потвърди ангажимента на правителството за насърчаване на иновациите и технологичното развитие, като същевременно гарантира, че нововъзникващите технологии се внедряват отговорно и приобщаващо за устойчив национален напредък.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПП)
/СХТ/
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