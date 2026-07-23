Подробно търсене

АПП: Премиерът на Пакистан призова за национална иновационна екосистема за развитие на роботиката

Александър Евстатиев
АПП: Премиерът на Пакистан призова за национална иновационна екосистема за развитие на роботиката
АПП: Премиерът на Пакистан призова за национална иновационна екосистема за развитие на роботиката
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф. Снимка: АПП
Исламабад,  
23.07.2026 22:43
 (БТА)

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф призова всички заинтересовани страни да станат част от единна национална иновационна екосистема, подчертавайки необходимостта от развитие на местни знания и технологии, предаде пакистанската новинарска агенция АПП. 

В реч на церемонията по откриването на изложението ЕКСПО 2026 в Исламабад, посветено на роботиката и автономните системи, премиерът заяви, че Пакистан трябва да прегърне технологичната революция, като същевременно гарантира, че ползите от нея достигат до всеки сегмент от обществото.

„Нека нашите университети, научноизследователски и развойни центрове, стартъп компании, индустрии и фермери станат част от една национална иновационна екосистема, като гарантират, че знанията зад тези технологии са местни, притежавани и непрекъснато усъвършенствани в Пакистан“, каза той.

Шариф подчерта, че революцията в роботиката и автономните системи не трябва да остава ограничена до развитите икономики, големите корпорации или големите градове.

Вместо това, отбеляза той, тя трябва да се превърне в катализатор за приобщаващ растеж, като подобри живота на фермерите, малките предприятия, жените и младите иноватори, както и общностите в неравностойно положение в Пакистан и Глобалния Юг.

Като посочи бързото развитие на нововъзникващите технологии, Шариф заяви, че нарастващата им мощ поставя също така по-голяма отговорност върху правителствата и заинтересованите страни.

„Трябва да установим ясни регулаторни и етични рамки, за да гарантираме, че автономните системи са безопасни, сигурни, прозрачни и винаги са в полза на човечеството“, каза той.

Премиерът на Пакистан потвърди ангажимента на правителството за насърчаване на иновациите и технологичното развитие, като същевременно гарантира, че нововъзникващите технологии се внедряват отговорно и приобщаващо за устойчив национален напредък.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПП) 

/СХТ/

Свързани новини

17.07.2026 12:36

АПП: Външният министър на Пакистан присъства на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 в Шанхай

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Исхак Дар присъства на церемонията по откриването на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 (WAIC 2026), проведена в Шанхай, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.  Дар беше
16.07.2026 23:00

АПП: На форум на ООН Пакистан демонстрира визия за приобщаващо и справедливо управление на изкуствения интелект

Пакистан призова за приобщаващо, ориентирано към човека и справедливо управление на изкуствения интелект (ИИ) на дискусия на високо равнище, проведена в централата на ООН, предаде пакистанската новинарска агенция АПП. Дискусията е организирана съвместно от постоянните мисии на Пакистан и Таджикистан и Младежката програма на министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:12 на 24.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация