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ТАСР: Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен на класифицирана информация

Александър Евстатиев
ТАСР: Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен на класифицирана информация
ТАСР: Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен на класифицирана информация
Изображение: БТА
Братислава,  
23.07.2026 13:39
 (БТА)

Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.  

Словашката делегация в Азербайджан беше ръководена от директора на Бюрото за национална сигурност (НБУ) Роман Конечни. По време на посещението той се срещна с началника на Службата за държавна сигурност на Азербайджан Али Нагиев, като двамата обсъдиха актуални въпроса от взаимен интерес.

След срещата се проведе церемония по подписването на споразумението между азербайджанското и словашкото правителство за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, насочено към разширяване на сътрудничеството между двете страни в сферата на сигурността.

Словакия и Азербайджан укрепиха двустранните си отношения през последните години, както се вижда от редица посещения на високо равнище. По време на посещението си в Баку през 2024 г. словашкият премиер Роберт Фицо и президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписаха декларация за установяване на стратегическо партньорство между двете страни. 

При посещението на Алиев в Братислава миналата година, словашкият президент Петер Пелегрини определи Словакия и Азербайджан като приятелски страни и стратегически партньори, обявявайки планове за засилване на сътрудничеството в редица области като енергетика, нови технологии и отбрана. Президентът Пелегрини направи официално посещение в Азербайджан миналата седмица.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР) 

/ЛМ/

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