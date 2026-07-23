ТАСР: Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен на класифицирана информация

Словакия и Азербайджан подписаха споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Словашката делегация в Азербайджан беше ръководена от директора на Бюрото за национална сигурност (НБУ) Роман Конечни. По време на посещението той се срещна с началника на Службата за държавна сигурност на Азербайджан Али Нагиев, като двамата обсъдиха актуални въпроса от взаимен интерес.

След срещата се проведе церемония по подписването на споразумението между азербайджанското и словашкото правителство за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, насочено към разширяване на сътрудничеството между двете страни в сферата на сигурността.

Словакия и Азербайджан укрепиха двустранните си отношения през последните години, както се вижда от редица посещения на високо равнище. По време на посещението си в Баку през 2024 г. словашкият премиер Роберт Фицо и президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписаха декларация за установяване на стратегическо партньорство между двете страни.

При посещението на Алиев в Братислава миналата година, словашкият президент Петер Пелегрини определи Словакия и Азербайджан като приятелски страни и стратегически партньори, обявявайки планове за засилване на сътрудничеството в редица области като енергетика, нови технологии и отбрана. Президентът Пелегрини направи официално посещение в Азербайджан миналата седмица.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)