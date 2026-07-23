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КАБАР: Десет милиона туристи са посетили Киргизстан през 2025 г.

Александър Евстатиев
КАБАР: Десет милиона туристи са посетили Киргизстан през 2025 г.
КАБАР: Десет милиона туристи са посетили Киргизстан през 2025 г.
Снимка: КАБАР
Бишкек,  
23.07.2026 22:51
 (БТА)

Интересът към Киргизстан като туристическа дестинация продължава да расте, съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР, позовавайки се на държавната агенция за развитие на туризма на централноазиатската страна.

През 2023 г. около 8,5 милиона души са посетили Киргизстан, а през 2025 г. броят им е достигнал почти 10 милиона.

Киргизстанската агенция за развитие на туризма отбелязва в изявление, че за всеки гост е от особено значение не само живописната природа, но и гостоприемството на народа на Киргизстан, богатата му култура, традиции и топло отношение.

„Тези ценности помагат на Киргизстан да стане по-разпознаваем в световен мащаб, увеличават туристическия потенциал на страната и допринасят значително за устойчивото развитие на туристическата индустрия“, се казва още в изявлението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/СХТ/

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