Хиляди протестираха в Чехия за независимост на обществените медии

Хиляди хора излязоха снощи по улиците на няколко града в Чехия, за да демонстрират в подкрепа на независимостта на общественото радио и телевизия, протестирайки срещу плановете на дясното и популистко правителство на премиера Андрей Бабиш, предаде ДПА.

Управляващата коалиция има за цел да премахне таксите за радио и телевизионни лицензи и вместо това да направи Чешката телевизия и Чешкото радио зависими от пряко държавно финансиране. Критиците предупреждават, че това може да подкопае независимостта на медиите и да отвори вратата за политическо влияние.

Протестите в най-големите градове в страната бяха организирани от гражданското движение „Милион моменти за демокрация“, което наскоро организира подобна демонстрация в столицата Прага.

Местните медии показаха демонстранти в Бърно, носещи транспаранти с надпис „Свобода за медиите!“ и скандиращи в солидарност с телевизионните и радиожурналисти.

От декември Чехия се управлява от коалиция, състояща се от дясното „Движение на недоволните граждани“ на Бабиш, крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и ПП „Автомобилисти за себе си“.