Самолети се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо, няма пострадали

Виктор Турмаков
Дим се издига край база на ВВС „Маунтин Хоум“ в американския щат Айдахо, след като два самолета катастрофираха по време на авиошоу. Снимка: Lisa Van Horne via AP
Вашингтон,  
18.05.2026 02:20
 (БТА)

Четирима членове на екипажа са се катапултирали безопасно след сблъсък на два военноморски самолета на авиошоу в северозападния американски щат Айдахо, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на организаторите на събитието.

Аварийни екипи са реагирали, след като двата самолета са се сблъскали по време на шоуто във военна база в западната част на Айдахо.

„И четиримата членове на екипажа на самолетите се катапултираха безопасно“, съобщи Ким Сайкс, маркетинг директор на компанията „Силвър Уингс ъф Айдахо“, която участва в  организирането на авиошоуто. Сайкс заяви, че катастрофата е станала извън базата и самата не е видяла катастрофата, но забелязала дима след това.

Военновъздушната база „Маунтин Хоум“ заяви в социалните медии, че е била блокирана след инцидента по време на авиошоуто „Гънфайтър Скайс“. Екипи за бързо реагиране са пристигнали на място и е започнало разследване.

Националната метеорологична служба съобщи за добра видимост и пориви на вятъра до 48 км/ч около момента на катастрофата.

/ВТ/

