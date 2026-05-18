„Таймс ъф Израел“: Израелското правителство одобри предложение за финансово подпомагане на преместването на посолства в Йерусалим

Правителството на Израел единодушно одобри предложение за финансово стимулиране на страните да преместят посолствата си в Йерусалим, обяви канцеларията на външния министър Гидеон Саар, предаде в. „Таймс ъф Израел“.

Рамката, предложена от Саар и министъра на правосъдието, отговарящ и за въпросите на Йерусалим Ярив Левин, цели „да насърчи страните по света да признаят Йерусалим за столица на Израел и да осъществят това признание чрез преместване на чуждестранни посолства в Йерусалим“, се казва в изявлението.

Съгласно предложението средства от двете министерства ще бъдат инвестирани в пакет от стимули, осигуряващ „насърчение и помощ... чрез участие във финансирането на разходи, свързани със създаването или преместването на посолства в Йерусалим, както и решения за жилищно настаняване и решения за планиране, ако е необходимо“, според кабинета на Саар.

В момента седем държави имат посолства в Йерусалим - САЩ, Гватемала, Хондурас, Косово, Папуа Нова Гвинея, Парагвай и Фиджи. През декември Еквадор откри офис за иновации с дипломатически статут в Йерусалим.

Израел счита Йерусалим за своя столица, включително Източен Йерусалим, който анексира през 1980 г. По-голямата част от международната общност твърди, че окончателните граници на града трябва да бъдат определени чрез преговори с палестинците и затова много държави запазват посолствата си в Тел Авив, като същевременно поддържат консулства в Йерусалим.