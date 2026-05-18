Асошиейтед прес: България посрещна грандиозно победителката си от „Евровизия“ Дара при завръщането ѝ у дома

Виктор Турмаков
Фенове посрещат Дара - победителят на „Евровизия 2026“, на летище „Васил Левски“. 17 май 2026 г. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
18.05.2026 01:01
Стотици ликуващи фенове, развяващи български знамена, посрещнаха победителката от конкурса за песен „Евровизия“ Дара при завръщането ѝ снощи у дома, предаде Асошиейтед прес.

Видимо уморена, но усмихната, 27-годишната певица пристигна на летище „Васил Левски“ в София, размахвайки приза от „Евровизия“. Големите телевизионни канали в България направиха промени в редовните си програми, за да отразят събитието на живо от летището.

„Тази награда бележи началото на бъдещата ми международна кариера“, заяви Дара.

Певицата спечели 70-ия конкурс за песен „Евровизия“ във Виена в събота със заразителния си парти химн „Бангаранга“, давайки на страната от Югоизточна Европа първата ѝ победа в конкурса.

„Направихме нещо велико за българската музика и се надявам това да изпрати послание, че българските изпълнители и артисти заслужават по-силна подкрепа“, заяви Дара. Тя допълни, че България е „изключително талантлива нация, която ще продължи да получава все повече и повече внимание“.

Дара, чието истинско име е Дарина Йотова, победи в събота 24 други състезатели по време на големия финал на европейския конкурс за поп музика. Заразителните ритми на песента ѝ и добре хореографираната танцова част се оказаха хит както за националните журита в участващите страни, така и за зрителите по целия свят, чиито гласове заедно определят победителя.

Кметът на София Васил Терзиев беше сред официалните лица на летището. Терзиев заяви, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на европейския песенен конкурс през 2027 г., когато България ще отбележи 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз.

Политическите лидери на балканската страна се присъединиха към изблика на национална гордост, допълва АП.

Председателят на парламента Михаела Доцова нарече победата на Дара „вдъхновение за нацията“, президентът Илияна Йотова заяви, че това е „триумф за България“, а премиерът Румен Радев я обяви за „победа със световен резонанс“.

