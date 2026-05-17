Ройтерс: България спечели песенния конкурс „Евровизия“; Израел отново е на второ място

България снощи спечели песенния конкурс „Евровизия“ за първи път след финал, помрачен от бойкота на пет страни участнички заради ивицата Газа, и спечели драматична победа въпреки пореден силен вот на публиката за Израел, който спечели второто място, предаде Ройтерс.

Лъскавата и обикновено приветлива надпревара с участието на поп изпълнители от страни от цяла Европа и дори отвъд, бе въвлечена в криза заради спор за военната офанзива на Израел в Газа, започната в отговор на атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година.

Обществените телевизии на водещите участници Испания, Нидерландия и Ирландия, както и на Исландия и Словения, тази година не участваха в знак на протест срещу участието на Израел.

Израел твърди, че е жертва на глобална клеветническа кампания. Израелското изпълнение по време на финала обаче не бе помрачено от очевидни протести, за разлика от полуфинала във вторник.

Българската песен „Бангаранга“ на певицата Дара, енергичен танцов хит, който се хареса на публиката, изобщо не засегна политиката и вместо това се съсредоточи върху теми като откриването на силата в себе си и отдаването на нощта.