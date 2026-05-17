Ройтерс: България спечели песенния конкурс „Евровизия“; Израел отново е на второ място

Владимир Арангелов
Дара изпълнява песента "Бангаранга" на сцената във Виена по време на финала на "Евровизия". Снимка: AP/Martin Meissner
Виена,  
17.05.2026 14:59
България снощи спечели песенния конкурс „Евровизия“ за първи път след финал, помрачен от бойкота на пет страни участнички заради ивицата Газа, и спечели драматична победа въпреки пореден силен вот на публиката за Израел, който спечели второто място, предаде Ройтерс.

Лъскавата и обикновено приветлива надпревара с участието на поп изпълнители от страни от цяла Европа и дори отвъд, бе въвлечена в криза заради спор за военната офанзива на Израел в Газа, започната в отговор на атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година.

Обществените телевизии на водещите участници Испания, Нидерландия и Ирландия, както и на Исландия и Словения, тази година не участваха в знак на протест срещу участието на Израел.

Израел твърди, че е жертва на глобална клеветническа кампания. Израелското изпълнение по време на финала обаче не бе помрачено от очевидни протести, за разлика от полуфинала във вторник.

Българската песен „Бангаранга“ на певицата Дара, енергичен танцов хит, който се хареса на публиката, изобщо не засегна политиката и вместо това се съсредоточи върху теми като откриването на силата в себе си и отдаването на нощта.

/ЛМ/

Свързани новини

17.05.2026 15:51

ЕФЕ: България спечели за първи път „Евровизия“ в издание, белязано от бойкота срещу Израел

България поднесе изненадата тази събота, като спечели за първи път песенния конкурс „Евровизия“ с Bangaranga – купонджийска песен, изпълнена от Дара, с която балканската страна се завърна в конкурса след тригодишно отсъствие заради финансови
17.05.2026 15:37

Ей Би Си Австралия: България спечели „Евровизия“ 2026, а любимката на публиката от Австралия остана на четвърто място

Въпреки че бе любимка на публиката, австралийската участничка Делта Гудрем остана на четвърто място на песенния конкурс „Евровизия“ с песента си „Еклипс“, предаде австралийската обществена медия Ей Би Си.
17.05.2026 15:31

АПА: Българката Дара внезапно излезе от сянката на фаворитите и спечели "Евровизия"

Това не беше очаквана победа, а внезапен пробив от сянката на фаворитите, пише австрийската новинарска агенция АПА по повод първото място, което зае българската певица Дара на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия".
17.05.2026 15:03

Франс прес: Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга"

Българската певица Дара спечели "Евровизия" със свръхенергичната си песен "Бангаранга", като донесе първата победа на страната си в песенния конкурс преди Израел, чието присъствие породи призиви за бойкот, предаде Франс прес.
17.05.2026 14:18

Асошиейтед Прес: България спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ с енергичния парти химн Bangaranga

Българската певица Дара спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ със своя заразителен парти химн Bangaranga, като донесе на югоизточноевропейската страна първата ѝ победа в конкурса, съобщи Асошиейтед Прес. Израелският участник Ноам Бетан остана на
17.05.2026 14:05

Финалът на песенния конкурс „Евровизия“ е гледан от 895 000 зрители по БНТ 1, съобщи обществената телевизия

Финалът на тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, състоял се във Виена и излъчен на живо по БНТ 1, привлече интереса на 895 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му, съобщиха от обществената медия, като цитират официалните
17.05.2026 14:02

АНСА: Рекордна гледаемост в Италия на конкурса „Евровизия“, спечелен от България благодарение на триумфа на Дара

Седемдесетото издание на песенния конкурс „Евровизия“ беше едно от най-гледаните зрелища в света, пише италианската агенция АНСА. На форума, излъчен по Rai 1 и спечелен от България благодарение на триумфа на Дара, представителят на Италия Сал Да
17.05.2026 02:04

България спечели тазгодишната юбилейна „Евровизия“ и ще бъде домакин на следващото издание на конкурса

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия (БНТ).   Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента

