Франс прес: Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга"

site.btaФранс прес: Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга"
Българската певица Дара спечели "Евровизия" със свръхенергичната си песен "Бангаранга", като донесе първата победа на страната си в песенния конкурс преди Израел, чието присъствие породи призиви за бойкот, предаде Франс прес.
Румъния зае трето място на 70-тото издание на най-гледания музикален конкурс в света, изпреварвайки фаворитите от Финландия и Австралия.
Двадесет и седем годишната млада жена с истинско име Дарина Йотова успя да очарова както националното жури, така и международната публика с песента си "Бангаранга", химн, посветен на празника и еманципацията, който събра общо 516 точки.
Заглавието на песента ѝ в превод от ямайски диалект означава "бунт", а цялата зала танцуваше в такт с прецизната ѝ хореография като част от постановка, която дава свобода на движенията на тялото.
Родната ѝ балканска страна, която през изминалите три години не участва в "Евровизия" поради финансови причини, ще приеме представители от цяла Европа следващата година благодарение на нея.
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина