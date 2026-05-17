Франс прес: Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга"

Българската певица Дара спечели "Евровизия" със свръхенергичната си песен "Бангаранга", като донесе първата победа на страната си в песенния конкурс преди Израел, чието присъствие породи призиви за бойкот, предаде Франс прес.

Румъния зае трето място на 70-тото издание на най-гледания музикален конкурс в света, изпреварвайки фаворитите от Финландия и Австралия.

Двадесет и седем годишната млада жена с истинско име Дарина Йотова успя да очарова както националното жури, така и международната публика с песента си "Бангаранга", химн, посветен на празника и еманципацията, който събра общо 516 точки.

Заглавието на песента ѝ в превод от ямайски диалект означава "бунт", а цялата зала танцуваше в такт с прецизната ѝ хореография като част от постановка, която дава свобода на движенията на тялото.

Родната ѝ балканска страна, която през изминалите три години не участва в "Евровизия" поради финансови причини, ще приеме представители от цяла Европа следващата година благодарение на нея.