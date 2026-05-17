Франс прес: Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга"

Николай Джамбазов
Снимка: АП/Martin Meissner
Виена ,  
17.05.2026 15:03
 (БТА)

Българската певица Дара спечели "Евровизия" със свръхенергичната си песен "Бангаранга", като донесе първата победа на страната си в песенния конкурс преди Израел, чието присъствие породи призиви за бойкот, предаде Франс прес.

Румъния зае трето място на 70-тото издание на най-гледания музикален конкурс в света, изпреварвайки фаворитите от Финландия и Австралия.

Двадесет и седем годишната млада жена с истинско име Дарина Йотова успя да очарова както националното жури, така и международната публика с песента си "Бангаранга", химн, посветен на празника и еманципацията, който събра общо 516 точки. 

Заглавието на песента ѝ в превод от ямайски диалект означава "бунт", а цялата зала танцуваше в такт с прецизната ѝ хореография като част от постановка, която дава свобода на движенията на тялото.

Родната ѝ балканска страна, която през изминалите три години не участва в "Евровизия" поради финансови причини, ще приеме представители от цяла Европа следващата година благодарение на нея.

/ЛМ/

Свързани новини

17.05.2026 15:51

ЕФЕ: България спечели за първи път „Евровизия“ в издание, белязано от бойкота срещу Израел

България поднесе изненадата тази събота, като спечели за първи път песенния конкурс „Евровизия“ с Bangaranga – купонджийска песен, изпълнена от Дара, с която балканската страна се завърна в конкурса след тригодишно отсъствие заради финансови
17.05.2026 15:37

Ей Би Си Австралия: България спечели „Евровизия“ 2026, а любимката на публиката от Австралия остана на четвърто място

Въпреки че бе любимка на публиката, австралийската участничка Делта Гудрем остана на четвърто място на песенния конкурс „Евровизия“ с песента си „Еклипс“, предаде австралийската обществена медия Ей Би Си.
17.05.2026 14:59

Ройтерс: България спечели песенния конкурс „Евровизия“; Израел отново е на второ място

България снощи спечели песенния конкурс „Евровизия“ за първи път след финал, помрачен от бойкота на пет страни участнички заради Газа, и спечели драматична победа въпреки пореден силен вот на публиката за Израел, който спечели второто място, предаде Ройтерс.
17.05.2026 14:18

Асошиейтед Прес: България спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ с енергичния парти химн Bangaranga

Българската певица Дара спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ със своя заразителен парти химн Bangaranga, като донесе на югоизточноевропейската страна първата ѝ победа в конкурса, съобщи Асошиейтед Прес. Израелският участник Ноам Бетан остана на
17.05.2026 14:02

АНСА: Рекордна гледаемост в Италия на конкурса „Евровизия“, спечелен от България благодарение на триумфа на Дара

Седемдесетото издание на песенния конкурс „Евровизия“ беше едно от най-гледаните зрелища в света, пише италианската агенция АНСА. На форума, излъчен по Rai 1 и спечелен от България благодарение на триумфа на Дара, представителят на Италия Сал Да

