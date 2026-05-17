Британската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза на големите протести в Лондон

Владимир Арангелов
Полицаи арестуват протестиращ по време на пропалестинския протест в Лондон вчера. Снимка: AP/Tomas Krych
Лондон,  
17.05.2026 23:20
 (БТА)

Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на двата големи протеста в британската столица, а властите все още издирват седем заподозрени от пропалестинската демонстрация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

По оценки на властите около 60 000 души са участвали вчера в шествието „Обединете кралството“ на крайнодесния активист Томи Робинсън, а межди 15 000 и 20 000 – в митинга по повод Деня на Накба (Ден на катастрофата), свързан с бягството на 700 хиляди палестинци по време на войната през 1948 г., довела до създаването на Държавата Израел.

Полицията съобщи, че е извършила общо 43 ареста, 20 от които са били свързани с шествието „Обединете кралството“, а 12 – с протеста по повод Деня на Накба. Останалите арести не са били свързани с някой от протестите или принадлежността на арестуваните не е потвърдена, добавиха от полицията.

Около 4000 полицаи бяха разположени в столицата вчера.

Четирима полицаи са били нападнати, а шест са били жертви на престъпления от омраза, обяви вчера полицията в публикация в Екс.

Били са извършени арести по 11 случая, свързани с престъпления от омраза, от които за два се предполага, че са свързани с протеста по повод Деня на Накба и девет - с шествието „Обединете кралството“.

Седем случая на престъпления от омраза все още се разследват и заподозрените не са заловени. И седемте са от протеста по повод Деня на Накба.

Полицията посочи, че също така е извършила три ареста благодарение на система за разпознаване на лица в реално време, като заподозрените в тези случаи не са били свързани с някой от протестите.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, публикува в Екс видео с кадри от шествието и заяви, че в него са участвали милиони хора. По време на шествието той призова хората да участват в местната политика.

По оценки на организаторите на пропалестинския протест в него са участвали най-малко четвърт милион души.

Свързани новини

16.05.2026 16:06

Лондонската полиция се готви за натоварен ден с планирани два големи митинга и футболен финал

Лондонската полиция разположи хиляди служители заради две мащабни демонстрации и финала за Купата на Англия на стадион "Уембли", които събраха десетки хиляди хора в британската столица, съобщи Асошиейтед прес.
13.05.2026 19:16

Белгия е поискала обяснения от Великобритания по случая с отказан достъп на белгийски политик

Белгия е потърсила от британското посолство в Брюксел обяснения по случая с отказания достъп до британската граница на белгийския крайнодесен политик Филип Девинтер, съобщиха местни медии, като се позоваха на отговор от белгийския външен министър Максим Прево на депутатски въпрос. Предвиждаше се Девинтер да участва в политическо събитие в Лондон, но разрешението му за достъп до Великобритания бе отнето без право на обжалване.
12.05.2026 15:30

Белгийски политик от крайната десница съобщи, че е получил отказ за достъп до Великобритания

Филип Девинтер, един от ръководителите на белгийската крайнодясна партия "Вламс беланг", съобщи, че е получил отказ за достъп до Великобритания. В публикуваното от него известие се посочва, че британските власти отменят издадено по-рано разрешение през електронната система ЕТА.
11.04.2026 23:24

Лондонската полиция арестува над 200 души при протест в подкрепа на пропалестинската група „Действие за Палестина“

Лондонската полиция арестува над 200 души по време на протест срещу забраната на групата „Действие за Палестина“ (Palestine Action), която правителството определи като терористична организация, предаде Асошейтед прес. От столичната полиция съобщиха,
04.03.2026 11:35

Защо статуята на Уинстън Чърчил на Площада на парламента в Лондон стана обект на вандализъм

Статуята на Площада на парламента в Лондон на британския премиер по време на Втората световна война Уинстън Чърчил в края на миналата седмица бе изрисувана с графити с политически послания, включително фрази като "Ционистки военнопрестъпник", "Свободна Палестина" и "Спрете геноцида", предаде "Скай Нюз".

