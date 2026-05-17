Британската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза на големите протести в Лондон

Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на двата големи протеста в британската столица, а властите все още издирват седем заподозрени от пропалестинската демонстрация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

По оценки на властите около 60 000 души са участвали вчера в шествието „Обединете кралството“ на крайнодесния активист Томи Робинсън, а межди 15 000 и 20 000 – в митинга по повод Деня на Накба (Ден на катастрофата), свързан с бягството на 700 хиляди палестинци по време на войната през 1948 г., довела до създаването на Държавата Израел.

Полицията съобщи, че е извършила общо 43 ареста, 20 от които са били свързани с шествието „Обединете кралството“, а 12 – с протеста по повод Деня на Накба. Останалите арести не са били свързани с някой от протестите или принадлежността на арестуваните не е потвърдена, добавиха от полицията.

Около 4000 полицаи бяха разположени в столицата вчера.

Четирима полицаи са били нападнати, а шест са били жертви на престъпления от омраза, обяви вчера полицията в публикация в Екс.

Били са извършени арести по 11 случая, свързани с престъпления от омраза, от които за два се предполага, че са свързани с протеста по повод Деня на Накба и девет - с шествието „Обединете кралството“.

Седем случая на престъпления от омраза все още се разследват и заподозрените не са заловени. И седемте са от протеста по повод Деня на Накба.

Полицията посочи, че също така е извършила три ареста благодарение на система за разпознаване на лица в реално време, като заподозрените в тези случаи не са били свързани с някой от протестите.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, публикува в Екс видео с кадри от шествието и заяви, че в него са участвали милиони хора. По време на шествието той призова хората да участват в местната политика.

По оценки на организаторите на пропалестинския протест в него са участвали най-малко четвърт милион души.