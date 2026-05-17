Двама бивши министри в Малайзия обявиха, че ще напуснат парламента, за да се присъединят към нова партия

Николай Джамбазов
Бившият министър на природните ресурси, околната среда и климатичните промени Ник Назми Ник Ахмад. Снимка: АП/Kamran Jebreili
Куала Лумпур,  
17.05.2026 22:39
 (БТА)

Двама известни бивши министри в Малайзия обявиха днес, че ще напуснат парламента и ще се оттеглят от "Народната партия на справедливостта", на която понастоящем са членове, за да се присъединят към ново политическо движение, което вече контролират, предаде Ройтерс.

Бившият малайзийски министър на икономиката Рафизи Рамли, както и бившият министър на природните ресурси, околната среда и климатичните промени Ник Назми Ник Ахмад заявиха, че ще освободят местата си в парламента утре и ще осведомят председателя на законодателния орган за решението им да подадат оставка.

25.02.2026 10:37

Партия от управляващата коалиция на Малайзия призова за кралско разследване на малайзийската антикорупционна агенция

Партия от управляващата коалиция на Малайзия със стратегическа роля призова за сформиране на кралска разследваща комисия, за да бъде проучен въпросът с обвиненията в неправомерни действия на антикорупционната агенция на страната, предаде Ройтерс.

