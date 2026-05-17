Двама бивши министри в Малайзия обявиха, че ще напуснат парламента, за да се присъединят към нова партия

Двама известни бивши министри в Малайзия обявиха днес, че ще напуснат парламента и ще се оттеглят от "Народната партия на справедливостта", на която понастоящем са членове, за да се присъединят към ново политическо движение, което вече контролират, предаде Ройтерс.

Бившият малайзийски министър на икономиката Рафизи Рамли, както и бившият министър на природните ресурси, околната среда и климатичните промени Ник Назми Ник Ахмад заявиха, че ще освободят местата си в парламента утре и ще осведомят председателя на законодателния орган за решението им да подадат оставка.