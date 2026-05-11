Един американски гражданин от круизния кораб „Хондиус“ е с положителен тест, а друг - с леки симптоми на хантавирус

Петър Къдрев
Снимка: Manu Fernandez, AP
Вашингтон,  
11.05.2026 07:11
 (БТА)

Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.

Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.

Вчера испанските власти обявиха, че до момента от Тенерифе, където е закотвен корабът, са били евакуирани 94 пътници. Последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция.

/ВА/

11.05.2026 00:47

Последните два евакуационни полета от засегнатия от хантавирус круизен кораб ще бъдат в понеделник следобед

Последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб „Хондиус“, който е закотвен край Тенерифе на испанските Канарски острови, ще отпътуват в понеделник следобед, съобщи министърът на здравеопазването на Испания Моника Гарсия, цитирана от Ройтерс и ДПА.
10.05.2026 23:02

Британски парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради предполагаем случай на хантавирус

Британски парашутисти са се приземили на „голф игрище, осеяно със скали“, за да доставят медицински персонал и кислород на най-отдалечената задморска територия на Великобритания, остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, съобщи ДПА.
10.05.2026 20:45

Заради симптоми при един от петимата евакуирани от круизен кораб французи всички те бяха поставени под карантина

Един от петимата френски пътници, евакуирани от круизния кораб "Хондиус" след избухването на епидемия от хантавирус, е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж, съобщи днес френският премиер Себастиен Льокорню, предаде ДПА.
10.05.2026 18:31

Евакуираните от кораба "Хондиус" французи пристигнаха на летище "Бурже" край Париж

Самолетът с петимата французи, евакуирани тази сутрин от кораба "Хондиус", на който възникна огнище на хантавирус, се приземи малко преди 16:30 ч. местно време на летище "Бурже" северно от Париж, съобщиха от мястото журналисти от Франс прес.
10.05.2026 17:11

Самолетът с испанците, евакуирани от кораба "Хондиус", кацна във военна база близо до Мадрид

Самолетът, превозващ 14-те испанци, евакуирани тази сутрин от круизния кораб "Хондиус", се приземи във военната база в град Торехон близо до Мадрид, съобщи журналистка от Франс прес.
10.05.2026 11:42

Испанските здравни власти започнаха евакуацията на пътниците от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците от засегнатия с хантавирус круизен кораб, който бе закотвен край остров Тенерифе по-рано тази сутрин, а служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове,
10.05.2026 10:11

Служители на испанските здравни власти се качиха на засегнатия от хантавирус круизен кораб, за да започнат евакуация на пътниците

Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнатия от огнище на хантавирус круизен кораб, който тази сутрин беше закотвен близо до Тенерифе, предаде Ройтерс.  Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят
10.05.2026 08:22

Круизният кораб, засегнат от огнище на хантвирус, пристигна на остров Тенерифе

Круизният кораб “Хондиус”, на борда на който избухна огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля, в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови, предадоха Ройтерс и Франс прес.  Корабът трябва да пусне котва близо до
10.05.2026 06:02

Всички пътници на засегнатия от хантавирус кораб се смятат за високорискови контактни лица, съобщи здравната агенция на ЕС

Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи европейската агенция за обществено здраве преди очакваното днес заставане на кораба на котва край
09.05.2026 20:13

Британците, които утре ще слязат от кораба "Хондиус", ще бъдат поставени под карантина в болница в Англия

Намиращите се на круизния кораб "Хондиус" около двадесет британци, утре ще бъдат евакуирани и настанени в болница близо до Ливърпул, Англия, където ще бъдат поставени за известно време в изолация", съобщи за Франс прес ръководството на Националната здравна служба (NHS) - системата за обществено здравеопазване на Обединеното кралство.
09.05.2026 18:03

Ръководителят на СЗО успокои жителите на Тенерифе, че рисковете, свързани с кораба "Хондиус", са малки

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус увери днес жителите на Тенерифе, че рискът, свързан с пристигането на кораба "Хондиус", където бе установено огнище на хантавирус, е малък, като същевременно им благодари за проявената солидарност, предаде Франс прес.
09.05.2026 14:50

Генералният директор на СЗО пристигна в Испания заради огнището на хантавирус на круизен кораб

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус днес пристигна в Испания, където ще наблюдава слизането на пътниците от круизния кораб, на който избухна епидемия от хантавирус, предаде Ройтерс.
09.05.2026 02:15

Аржентинските власти смятат, че пациентите с хантавирус вероятно не са се заразили в аржентинската провинция Огнена земя

Пациентите на луксозния круизен кораб, засегнат от смъртоносно огнище на инфекция с хантавирус, не са се заразили в най-южната аржентинска провинция Огнена земя, заяви Хуан Петрина, директор по епидемиология и здраве на околната среда в провинцията, цитиран от Ройтерс.
08.05.2026 18:58

САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус“, засегнат от огнище на хантавирус

САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус“, засегнат от огнище на хантавирус и плаващ към Карибите, предадоха световните агенции, като се позоваха на Държавния департамент. Според компанията
08.05.2026 16:56

Испания съобщи, че е идентифицирала предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте

Жена от югоизточната испанска провинция Аликанте е проявила симптоми, отговарящи на заразяване с хантавирус, заяви днес пред журналисти испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля, цитиран от Ройтерс. Въпросната жена е била
08.05.2026 10:56

Великобритания съобщи, че е идентифициран предполагаем трети британски гражданин с хантавирус

Британската агенция за здравна сигурност съобщи, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин на южноатлантическия остров Тристан да Куня, предаде Ройтерс.
07.05.2026 19:36

Двама души дадоха отрицателен резултат за хантавирус, след като нидерландските власти проучват възможен контакт с вируса в самолет

Националният институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия заяви днес, че е тествал трима души със симптоми на щама на хантавируса от Андите. Двама от тях са дали отрицателен резултат, а пробата на третия все още се обработва, предаде Ройтерс.
07.05.2026 17:01

Пет случая на заразени с хантавирус са потвърдени на круизния кораб и има подозрения за още три

Потвърдени са пет от осемте предполагаеми случая на заразени с хантавирус, свързани с круизния кораб „Хондиус“, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс. Заплахата за широката общественост от заразата остава ниска, каза
07.05.2026 14:57

Около 40 пътници от круизния кораб “Хондиус”, засегнат от хантавирус, са слезли на остров Св. Елена, след като е починал първият пътник

Около 40 пътници от круизния кораб “Хондиус”, засегнат от смъртоносна епидемия от хантавирус, са слезли на брега на отдалечения остров Св. Елена в Южния Атлантически океан, след като е починал първият пътник, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на нидерландските власти.

