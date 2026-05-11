Един американски гражданин от круизния кораб „Хондиус“ е с положителен тест, а друг - с леки симптоми на хантавирус

Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.

Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.

Вчера испанските власти обявиха, че до момента от Тенерифе, където е закотвен корабът, са били евакуирани 94 пътници. Последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция.