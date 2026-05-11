Един американски гражданин от круизния кораб „Хондиус“ е с положителен тест, а друг - с леки симптоми на хантавирус

site.btaЕдин американски гражданин от круизния кораб „Хондиус“ е с положителен тест, а друг - с леки симптоми на хантавирус
Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.
Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.
Вчера испанските власти обявиха, че до момента от Тенерифе, където е закотвен корабът, са били евакуирани 94 пътници. Последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.
В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция.
/ВА/
Свързани новини
Британски парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради предполагаем случай на хантавирус
Заради симптоми при един от петимата евакуирани от круизен кораб французи всички те бяха поставени под карантина
Евакуираните от кораба "Хондиус" французи пристигнаха на летище "Бурже" край Париж
Самолетът с испанците, евакуирани от кораба "Хондиус", кацна във военна база близо до Мадрид
Испанските здравни власти започнаха евакуацията на пътниците от засегнатия от хантавирус круизен кораб
Служители на испанските здравни власти се качиха на засегнатия от хантавирус круизен кораб, за да започнат евакуация на пътниците
Круизният кораб, засегнат от огнище на хантвирус, пристигна на остров Тенерифе
Всички пътници на засегнатия от хантавирус кораб се смятат за високорискови контактни лица, съобщи здравната агенция на ЕС
Британците, които утре ще слязат от кораба "Хондиус", ще бъдат поставени под карантина в болница в Англия
Ръководителят на СЗО успокои жителите на Тенерифе, че рисковете, свързани с кораба "Хондиус", са малки
Генералният директор на СЗО пристигна в Испания заради огнището на хантавирус на круизен кораб
Засегнатият от хантавирус кораб се очаква да пристигне в Тенерифе утре сутринта
Аржентинските власти смятат, че пациентите с хантавирус вероятно не са се заразили в аржентинската провинция Огнена земя
САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус“, засегнат от огнище на хантавирус
Испания съобщи, че е идентифицирала предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте
Великобритания съобщи, че е идентифициран предполагаем трети британски гражданин с хантавирус
Двама души дадоха отрицателен резултат за хантавирус, след като нидерландските власти проучват възможен контакт с вируса в самолет
Пет случая на заразени с хантавирус са потвърдени на круизния кораб и има подозрения за още три
Около 40 пътници от круизния кораб “Хондиус”, засегнат от хантавирус, са слезли на остров Св. Елена, след като е починал първият пътник
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина