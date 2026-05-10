Заради симптоми при един от петимата евакуирани от круизен кораб французи всички те бяха поставени под карантина

site.btaЗаради симптоми при един от петимата евакуирани от круизен кораб французи всички те бяха поставени под карантина
Един от петимата френски пътници, евакуирани от круизния кораб "Хондиус" след избухването на епидемия от хантавирус, е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж, съобщи днес френският премиер Себастиен Льокорню, предаде ДПА.
И петимата пътници са били незабавно поставени под строга карантина до второ нареждане, каза Льокорню.
Те получават медицинска помощ и се подлагат на тестове и медицински прегледи, добави той.
Премиерът не уточни какви симптоми е проявил пътникът.
"Днес вечерта ще издам указ, за да се приложат подходящи мерки за изолация на лицата, които са били в контакт с него, и за да се защити населението“, добави Льокорню.
/ПЙ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина