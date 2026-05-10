Заради симптоми при един от петимата евакуирани от круизен кораб французи всички те бяха поставени под карантина

Пламен Йотински
Линейка напуска летище "Бурже" край Париж, транспортирайки пациент, евакуиран от кораба "Хондиус", проявил сипмтоми на заразяване с хантавирус. Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
10.05.2026 20:45
 (БТА)

Един от петимата френски пътници, евакуирани от круизния кораб "Хондиус" след избухването на епидемия от хантавирус, е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж, съобщи днес френският премиер Себастиен Льокорню, предаде ДПА.

И петимата пътници са били незабавно поставени под строга карантина до второ нареждане, каза Льокорню.

Те получават медицинска помощ и се подлагат на тестове и медицински прегледи, добави той.

Премиерът не уточни какви симптоми е проявил пътникът.

"Днес вечерта ще издам указ, за да се приложат подходящи мерки за изолация на лицата, които са били в контакт с него, и за да се защити населението“, добави Льокорню.

/ПЙ/

10.05.2026 18:31

Евакуираните от кораба "Хондиус" французи пристигнаха на летище "Бурже" край Париж

Самолетът с петимата французи, евакуирани тази сутрин от кораба "Хондиус", на който възникна огнище на хантавирус, се приземи малко преди 16:30 ч. местно време на летище "Бурже" северно от Париж, съобщиха от мястото журналисти от Франс прес.

