Товарен кораб е ударен от неидентифициран проектил край Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването

Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи днес Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от Ройтерс.

Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен, а капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията.

Властите са започнали разследване на източника на проектила.

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание.

Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия на UKMTO.

Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото примирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Асошиейтед прес.