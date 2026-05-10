Товарен кораб е ударен от неидентифициран проектил край Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Fatima Shbair
Лондон,  
10.05.2026 09:07
 (БТА)
Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи днес Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от Ройтерс. 

Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен, а капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. 

Властите са започнали разследване на източника на проектила.

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. 

Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия на UKMTO. 

Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото примирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Асошиейтед прес. 

 

04.05.2026 20:10

Иран отрече товарни кораби под американски флаг да са преминавали през Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отрече преминаването на товарните кораби, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, както обяви по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде Франс прес.
04.05.2026 18:01

Правителството на Южна Корея разследва предполагаема атака срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток

Южна Корея разследва информация за възможно нападение срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток, съобщиха властите, цитирани от агенция Йонхап.
01.05.2026 15:48

Иран остава готов за диалог, но отхвърля всяка политика, налагана чрез заплаха, заяви ръководителят на иранската съдебна система

Иран остава готов за диалог със САЩ, но отхвърля всяка политика, наложена със заплаха, заяви днес ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи, цитиран от Франс прес.
01.05.2026 12:58

Проектът на Тръмп за коалиция за отваряне на Ормузкия проток не конкурира френско-британската инициатива, каза френският външен министър

Американският проект за коалиция за отварянето на стратегическия Ормузки проток няма да се конкурира с мисията, която искат да организират Франция и Великобритания, заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.
28.04.2026 18:13

Иран и САЩ позволиха на суперяхта на руски милиардер да премине през Ормузкия проток

Суперяхта, собственост на руския милиардер Алексей Мордашов, успя да премине през блокирания Ормузки проток след като е била в Дубай, като нито Иран, нито САЩ възразиха, заяви източник, близък до Мордашов, предаде Ройтерс.

