Круизният кораб, засегнат от огнище на хантвирус, пристигна на остров Тенерифе

Круизният кораб “Хондиус”, на борда на който избухна огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля, в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Корабът трябва да пусне котва близо до пристанището, за да позволи евакуация на пътниците и част от екипажа, преди да продължи пътуването си към Нидерландия.

Пътнциите, никой от които не е проявил симптоми на заразяване с хантавирус, ще бъдат тествани на борда от испанските власти, преди да бъдат транспортирани с малки лодки на острова.

След това затворени автобуси ще откарат пътниците до основното летище, откъдето те ще отпътуват за крайните си дестинации със специално изпратени полети.

Всички пътници на луксозния круизен кораб “Хондиус” се смятат за високорискови контакти като превантивна мярка, съобщи снощи здравната агенция на ЕС.

Очаква се евакуацията да започне между 7:30 и 8:30 ч. местно време (9:30-10:30 ч. българско), заявиха испанските власти.

Първо ще слязат испанските граждани, а след това ще бъдат последвани от пътници от други националности, разделени на групи.

Тридесет членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран.

Плавателният съд в сряда отплава за Испания от брега на Кабо Верде, след като Световната здравна организация и Европейския съюз поискаха от страната да евакуира пътниците след засичането на огнище на хантавирус.

Директорът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус снощи пристигна на остров Тенерифе, заедно с министрите на вътрешните работи и здравеопазването на Испания и министъра по териториална политика, за да координират евакуацията на кораба.

СЗО съобщи, че осем души са се разболели, включително и тримата починали - нидерландска двойка и германски гражданин.

При шестима болни заразата от хантавирус е потвърдена, докато за други два случая се предполага, уточниха от СЗО.