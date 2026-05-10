Круизният кораб, засегнат от огнище на хантвирус, пристигна на остров Тенерифе

Валерия Динкова
Служител на испанската Гражданска гвардия оглежда района, където се очаква да слязат пътниците от круизния кораб "Хондиус" на пристанище Гранадиля в Тенерифе, Канарските острови, 9 май 2026 г. Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Тенерифе,  
10.05.2026 08:22
 (БТА)

Круизният кораб “Хондиус”, на борда на който избухна огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля, в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови, предадоха Ройтерс и Франс прес. 

Корабът трябва да пусне котва близо до пристанището, за да позволи евакуация на пътниците и част от екипажа, преди да продължи пътуването си към Нидерландия.

Пътнциите, никой от които не е проявил симптоми на заразяване с хантавирус, ще бъдат тествани на борда от испанските власти, преди да бъдат транспортирани с малки лодки на острова. 

След това затворени автобуси ще откарат пътниците до основното летище, откъдето те ще отпътуват за крайните си дестинации със специално изпратени полети. 

Всички пътници на луксозния круизен кораб “Хондиус” се смятат за високорискови контакти като превантивна мярка, съобщи снощи здравната агенция на ЕС. 

Очаква се евакуацията да започне между 7:30 и 8:30 ч. местно време (9:30-10:30 ч. българско), заявиха испанските власти. 

Първо ще слязат испанските граждани, а след това ще бъдат последвани от пътници от други националности, разделени на групи. 

Тридесет членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран. 

Плавателният съд в сряда отплава за Испания от брега на Кабо Верде, след като Световната здравна организация и Европейския съюз поискаха от страната да евакуира пътниците след засичането на огнище на хантавирус.

Директорът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус снощи пристигна на остров Тенерифе, заедно с министрите на вътрешните работи и здравеопазването на Испания и министъра по териториална политика, за да координират евакуацията на кораба. 

СЗО съобщи, че осем души са се разболели, включително и тримата починали - нидерландска двойка и германски гражданин. 

При шестима болни заразата от хантавирус е потвърдена, докато за други два случая се предполага, уточниха от СЗО.

 

/ВД/

10.05.2026 06:02

Всички пътници на засегнатия от хантавирус кораб се смятат за високорискови контактни лица, съобщи здравната агенция на ЕС

Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи европейската агенция за обществено здраве преди очакваното днес заставане на кораба на котва край
09.05.2026 20:13

Британците, които утре ще слязат от кораба "Хондиус", ще бъдат поставени под карантина в болница в Англия

Намиращите се на круизния кораб "Хондиус" около двадесет британци, утре ще бъдат евакуирани и настанени в болница близо до Ливърпул, Англия, където ще бъдат поставени за известно време в изолация", съобщи за Франс прес ръководството на Националната здравна служба (NHS) - системата за обществено здравеопазване на Обединеното кралство.
09.05.2026 18:03

Ръководителят на СЗО успокои жителите на Тенерифе, че рисковете, свързани с кораба "Хондиус", са малки

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус увери днес жителите на Тенерифе, че рискът, свързан с пристигането на кораба "Хондиус", където бе установено огнище на хантавирус, е малък, като същевременно им благодари за проявената солидарност, предаде Франс прес.
08.05.2026 18:58

САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус“, засегнат от огнище на хантавирус

САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус“, засегнат от огнище на хантавирус и плаващ към Карибите, предадоха световните агенции, като се позоваха на Държавния департамент. Според компанията
08.05.2026 16:56

Испания съобщи, че е идентифицирала предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте

Жена от югоизточната испанска провинция Аликанте е проявила симптоми, отговарящи на заразяване с хантавирус, заяви днес пред журналисти испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля, цитиран от Ройтерс. Въпросната жена е била
08.05.2026 10:56

Великобритания съобщи, че е идентифициран предполагаем трети британски гражданин с хантавирус

Британската агенция за здравна сигурност съобщи, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин на южноатлантическия остров Тристан да Куня, предаде Ройтерс.

