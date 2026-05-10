Президентски избори в Перу: кандидатът на левицата защити изборния процес

Кандидатът на левицата на президентските избори в Перу Роберто Санчес призова вчера избирателите си да защитят резултатите, които според него му осигуряват участие на втория тур, но все още не са публикувани близо месец след гласуването, съобщи АФП.

Ден по-рано неговият съперник за място на втория тур, ултраконсерваторът Рафаел Лопес Алиага, заяви, че се извършва „държавен преврат срещу демокрацията“ и заплаши да не признае резултатите от първия тур.

При преброени 99,48% от бюлетините Санчес с 12% и Лопес Алиага с 11,9% си оспорват глас по глас мястото на втория тур, на който победителят ще се изправи срещу кандидатката на десницата Кейко Фухимори, получила 17,1%. Преброяването се проточва и е съпътствано от обвинения в нередности след гласуването на 12 април.

Вчера разликата между двамата кандидати се сви до 14 800 гласа в полза на Роберто Санчес, като оставаха около 100 000 бюлетини за преброяване.

„Народът определи кои ще участват на втория тур!“, заяви категорично кандидатът на радикалната левица на митинг в квартал в източната част на Лима. „Призовавам за защита на народния вот, настояваме народният вот да бъде зачетен“, заяви той, като даде начало на кампанията си за втория тур.

Националният изборен съд съобщи, че окончателните резултати няма да бъдат известни преди 15 май. Вторият тур е насрочен за 7 юни.

„Няма да признаем тези резултати, ако ситуацията продължи така“, заплаши в петък Рафаел Лопес Алиага пред международни медии.

„Това ще бъде нелегитимно, измамно правителство, наложено от диктатура“, опираща се на изборните власти, обвини бившият кмет на столицата Лима. Той организира там няколко демонстрации срещу това, което смята за измама, включително една в събота.

По време на първия тур забавяния при доставянето на изборните материали попречиха на над 50 000 избиратели да гласуват, което принуди властите да удължат гласуването с един ден.

Наблюдателите от Европейския съюз посочиха „сериозни пропуски“, но заявиха, че не са установили „никакви обективни доказателства“ за измама.







